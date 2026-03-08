Die Gemeinde Kindsbach kann in diesem Jahr ihren Haushalt nicht ausgleichen. Dennoch investiert sie 2,58 Millionen Euro. Priorität hat die Sanierung der Mehrzweckhalle.

In der jüngsten Sitzung des Kindsbacher Ortsgemeinderats stellte Ortsbürgermeister Michael Müller ( FWG) in seiner Haushaltsrede dar, dass im Ergebnishaushalt ein Defizit von 129.140 Euro ausweise. Der Finanzhaushalt gelte dagegen als ausgeglichen. Positiv hob er hervor, dass keine Steuern erhöht werden müssen und der Haushalt genehmigungsfähig sei. Ein Schwerpunkt des Haushalts liege für Müller bei den Investitionen in Höhe von 2,58 Millionen Euro.

„In Kindsbach herrscht kein Stillstand. Wir investieren, um unsere Gemeinde zukunftsfähig zu machen.“ Im Bereich der „Unteren Großen Wiesen“ soll ein Spielplatz entstehen. Wie dieser aussehen könnte, werde derzeit in Abstimmung mit dem neuen Kinder- und Jugendbeirat beraten. Auch der Ausbau der Waldstraße und der Straße Am Kirchhübel startet. In der von-Stauffenberg-Straße werden die Hausanschlüsse erneuert. Zudem wird die Straßenbeleuchtung im Ortsgebiet auf LED umgestellt.

Projekte am Dorfplatz sollen starten

Zur Kaiserstraße sagte Müller, die Ortsgemeinde habe ihren Beitrag zum Ausbau geleistet und sei für den Landesbetrieb Mobilität in Vorlage getreten, um die ersten beiden Leistungsphasen umzusetzen. „Das beauftragte Planungsbüro hat damit bereits begonnen, und wir hoffen, dass sich dies positiv auf die weitere Planung auswirkt“, so der Ortsbürgermeister. Auch bei der Pendler-Radroute von Landstuhl nach Kaiserslautern seien die ersten Schritte eingeleitet; der politische Wille zum Umsetzen sei erkennbar. „Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf den Ausbau der Kaiserstraße auswirkt.“

Nach Bewilligung der Zuschüsse durch das Land könnten am Dorfplatz die Projekte Trinkwasserspender, Polleranlage und klimarelevante Bepflanzung unmittelbar nach der Haushaltsgenehmigung starten. Die Planungen für die Sanierung der Toilettenanlage am Bärenlochweiher haben bereits begonnen. Auch eine Machbarkeitsstudie für die Verbesserung der Wasserqualität wurde in Auftrag gegeben. Die Sitzbänke sollen ebenfalls erneuert werden.

Der Weg zum Waldstadion soll ausgebessert werden, damit Fahrzeuge und bei Bedarf auch Einsatzwagen wieder sicher bis zum Sportplatz fahren können. Die größte der geplanten Maßnahmen ist die grundlegende Sanierung der Mehrzweckhalle. Damit soll sichergestellt werden, dass die Halle auch in den kommenden Jahrzehnten genutzt werden kann.

Diskussion zur Entlastung des Haushalts

Die CDU lobte die Abgabe gemeindlicher Objekte zur Entlastung des Haushalts und regte an, weitere Projekte abzugeben. Erfreulich sei, dass der negative Saldo bei den Investitionen von 1,26 Millionen Euro nicht vollständig finanziert werden müsse. „Wir können diese Investitionen zu einem Teil aus den Rücklagen bezahlen. Das ist super, aber jetzt sind die Rücklagen weg“, sagte Fraktionssprecher Christian Meinlschmidt.

Meinlschmidt betonte auch dieses Jahr die Notwendigkeit einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinde durch das Land. Das Konnexitätsprinzip müsse beachtet werden: Wenn eine staatliche Ebene einer untergeordneten Ebene Aufgaben übertrage, müsste auch die Finanzierung sichergestellt sein. „Wer bestellt, bezahlt“, sagte Meinlschmidt. Ziel sei es, die finanzielle Selbstständigkeit der Kommunen zu erhalten, was nicht ausreichend geschehe.

Mehrzweckhalle hat Priorität

„Wir orientieren uns an unseren Möglichkeiten, berücksichtigen unsere Haushaltssituation und treffen weiterhin kluge Entscheidungen im Sinne der Fortentwicklung unserer Gemeinde“, sagte Meinlschmidt. Die wichtigste Investition sei die Sanierung der Mehrzweckhalle. Fördermöglichkeiten müssten frühzeitig geklärt und die Vereine, die die Halle täglich nutzten, eingebunden werden.

Die FWG-Faktion forderte ebenfalls eine bessere finanzielle Ausstattung der Gemeinden durch das Land und bekräftigte die Priorität der Mehrzweckhalle. Die SPD verwies darauf, dass das Land Kindsbach durch Zuschüsse für Maßnahmen finanziell unterstützt habe. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist es besonders wichtig, dass die Steuerhebesätze nicht erhöht werden müssen.