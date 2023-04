Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kindertagesstätten im Kreis sind derzeit außer einer Notbetreuung geschlossen. Diese richtet sich vor allem an berufstätige Alleinerziehende und an Angehörige von Berufsgruppen, deren Arbeit als systemrelevant gilt. Die RHEINPFALZ hat sich in zwei Kitas umgehört.

Die kommunale Kita Arche Noah in Weilerbach betreut derzeit im Rahmen der Notbetreuung drei Gruppen mit jeweils maximal zehn Kindern. „Eigentlich haben wir sechs Gruppen.