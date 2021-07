Die neue Kindertagesstätte (Kita) in Miesenbach erhält den Namen Waldstrolche. So lautete der einstimmige Beschluss des Stadtrats. Stadtbürgermeister Ralf Hechler informierte, dass über 60 Namensvorschläge eingegangen waren. Die Erzieherinnen und die Elternschaft hatten den letztlich gewählten Namen Waldstrolche vorgeschlagen. Die Eröffnung der Kita verzögere sich allerdings, teilte Hechler auf Nachfrage mit. Die allgemeinen Lieferengpässe in Bezug auf Baumaterialien spielten hier eine Rolle. Statt im September sollen die Kinder nun ab Ende Oktober die neue Einrichtung bevölkern.