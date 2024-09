Der Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ findet am Samstag, 3. Oktober, statt. Im Landkreis Kaiserslautern gibt’s die Möglichkeit, ein Natursteinwerk und eine Feuerwache zu besuchen.

Einmal hinter die Kulissen eines Natursteinwerks blicken und erleben, was passiert, wenn sich viele kleine Sandkörner zusammentun. Das ist möglich am Donnerstag, 3. Oktober, beim Maus-Türöffner-Tag. Von 10 bis 13 Uhr können Kinder ab vier Jahren – natürlich in Begleitung ihrer Eltern – das Natursteinwerk Picard im Schweinstal in Krickenbach erkunden. Dabei erfahren sie, wie Steine entstehen und wie im Natursteinwerk gearbeitet wird. Alles wird kindgerecht erläutert. Außerdem gibt es Mitmachaktionen für die jungen Besucher.

Am gleichen Tag öffnet die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach von 10 bis 12 Uhr ihre Türen. Kindern ab fünf Jahren wird gezeigt, wie ein Notruf abgesetzt wird und was danach alles passiert. Auch die Feuerwehrfahrzeuge können an diesem Tag genau unter die Lupe genommen werden.

Hinter beiden Aktionstagen steht der bundesweite Türöffner-Tag der Maus. Das Motto der Veranstaltung „Türen auf mit der Maus“ lautet diesmal „Zusammen tun“.

Anmeldung

Anmeldungen für den Türöffner-Tag sind möglich per E-Mail an info@picard-natursteinwerk.de (Steinbruch-Besuch) sowie an Maus@Feuerwehr-Ramstein.de (Besuch der Feuerwache).