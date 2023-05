Das Kinderheim St. Nikolaus wird künftig nicht mehr von der Bischof-von-Weis-Stiftung, sondern vom Caritasverband für die Diözese Speyer getragen. Auch bei der berufsbildenden Schule soll es eine Neuorganisation geben.

Die rund 60 Beschäftigten des Kinderheims seien am Mittwoch in einer Betriebsversammlung über den bevorstehenden Betriebsübergang zum 1. Januar 2024 informiert worden, teilt der geschäftsführende Vorstand der Stiftung, Winfried Busche, mit. Der Caritasverband besitze große Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und sei bereits Träger solcher Einrichtungen und Angebote. „Die mit dem Kinderheim in Landstuhl verwobene Verwaltung der Stiftung wird ebenfalls vom Caritasverband der Diözese übernommen, so ist ein erfolgreicher Betriebsübergang gewährleistet“, meint Busche.

60 Jungen und Mädchen in sieben Wohngruppen

Das traditionsreiche Heim war 2006 auf die Bischof-von-Weis-Stiftung übergegangen und ist heute eine Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe, in der rund 60 Mädchen und Jungen im Alter bis 21 Jahre in sieben Wohngruppen mit unterschiedlichen konzeptionellen Schwerpunkten von pädagogischen Fachkräften betreut werden. Auch ambulante Leistungen werden angeboten. Nach eigenen Angaben arbeitet die Stiftung seit dem vergangenen Jahr an der Zukunftsausrichtung ihrer Einrichtungen. Der Verwaltungsrat der Stiftung hat sich laut seines Vorsitzenden Karl-Hermann Seyl zum Ziel gesetzt, die bisherigen Angebote Kinderheim und berufsbildende Schule am Standort Landstuhl zukunftssicher in neuer Trägerschaft zu erhalten.

Über die Überlegungen hat die Stiftung am Mittwoch auch die Mitarbeitervertretung und die rund 60 Beschäftigten im Schulbetrieb unterrichtet. In Abstimmung mit dem von der Aufsichtsbehörde ADD vertretenen Bildungsministerium werde derzeit gemeinsam mit Landrat Ralf Leßmeister geprüft, ob und wie die benachbarte Berufsschule des Landkreises die Bildungsangebote der Bischof-von-Weis-Schule übernehmen könnte, führt Busche weiter aus. Es werde an einer Lösung gearbeitet, die – mit Blick auf den wachsenden Bedarf vor allem an Erziehern und Pflegern – „das in Landstuhl vorhandene Potenzial an qualifizierten Lehrkräften und damit auch die gesamten Bildungsangebote für die rund 700 Schülerinnen und Schüler sowie für zukünftige Schülergenerationen sichert“.

Arbeitsplätze langfristig sichern

Die Stiftung wolle somit das Kinderheim und die staatlich anerkannte, private Bischof-von-Weis-Schule an Träger übergeben, die den Landstuhler Standort und die Arbeitsplätze langfristig sichern könnten. Hintergrund der Bemühungen ist offenbar, dass es für die Stiftung seit einigen Jahren schwieriger wird, die unterschiedlichen Aufgaben in beiden Einrichtungen zu managen und zu finanzieren. Geschuldet ist das nach ihren Angaben der hohen Komplexität und den steigenden Anforderungen, zum Beispiel in Hinblick auf die Gebäudeausstattung. Synergieeffekte gebe es nur in der eh schon schlanken Verwaltung.