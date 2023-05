Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Vergangenheit wurden Kinder aus Neuhemsbach in Einrichtungen der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn betreut. Angesichts der für nächstes Jahr anzunehmenden Nachfrage müssen nun andere Lösungen ins Auge gefasst werden, denn auch in der Nachbargemeinde müsste angebaut werden.

„Wir müssen überhaupt erst einmal sehen, ob ein Neubau für unsere Gemeinde zu stemmen ist“, erklärte Ortsbürgermeisterin Silke Brunck (SPD) auf Anfrage der