Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, der protestantischen Kirchengemeinde als Kindergartenträger weitere 5000 Euro fürs Personal zuzuschießen. Die Kirche hatte dies beantragt, da durch das neue Kindergartengesetz um 0,98 Stellen aufgestockt werden müsse. Die Kosten für die Stelle belaufen sich auf fast 50.000 Euro, so Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU). Der Trägeranteil der Kirche sei 5000 Euro. Doch diese habe ihren Antrag damit begründet, dass sie nicht in der Lage sei, die 5000 Euro zu zahlen. Huber appellierte an den Rat, diese Kosten zu übernehmen. Für ihn sei es wichtig, dass die Kirche Träger des Kindergartens bleibt, da ansonsten die Gemeinde in der Pflicht stehe. Alice Grub (SPD) kritisierte, dass die Landeskirche die Kirchengemeinde in dieser Sache nicht unterstütze. „Wir erhöhen nun den Zuschuss der Gemeinde, das alleinige Sagen im Kindergarten hat aber die Kirche.“