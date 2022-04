Eine Kinderbetreuung in den Sommer- und Herbstferien organisiert die Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn auch in diesem Jahr wieder. Das hat der VG-Rat beschlossen. Nach der gelungenen Premiere 2021, bei der die Betreuung zum ersten Mal mit eigenem Personal gestemmt werden konnte, soll dies auch in diesem Jahr wieder so ablaufen.

„Es ist toll, dass das geklappt hat“, fand Alexander Roth (CDU), der sich freute, dass das Konzept fortgesetzt wird. Stephanie Schmitt von Bündnis 90/Die Grünen wandte lediglich ein, dass die Ankündigung, eine solche Betreuung anzubieten, im April zu spät komme. Viele Eltern müssten bereits vor Weihnachten ihren Urlaub für das kommende Jahr einreichen. Für eine bessere Planung müssten sie zu diesem Zeitpunkt schon wissen, wann es Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder gebe. Steffi Asel von der Ordnungs-, Schul- und Sozialabteilung der VG stimmte ihr zu, gab aber zu bedenken, dass es schwierig sei, das schon so früh zu planen. Der Bürgermeister der VG, Andreas Alter (SPD), versprach aber: „Wir versuchen, früher dran zu sein.“

Im Sommer und im Herbst

Als Betreuungszeiträume wurden die ersten drei Wochen der Sommerferien, 25. Juli bis 12. August, und die kompletten Herbstferien, 17. bis 31. Oktober, festgelegt. Betreut werden die Kinder von 8 bis 16 Uhr in der Josef-Guggenmos-Grundschule in Enkenbach-Alsenborn. Das genaue Tagesprogramm werde derzeit noch festgelegt, hieß es in der Sitzung. Pro Kind und Woche fallen inklusive Verpflegung Kosten von 25 Euro an. Anmelden können Eltern ihre Kinder, wenn diese eine Grundschule in der VG besuchen sowie Fünft- und Sechstklässler, die in der VG wohnen oder auf die Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn gehen. Auch geflüchtete Kinder aus der Ukrainer sollen laut Asel berücksichtigt werden.