Zwei Jahre lang konnte der Maus-Türöffnertag nicht stattfinden, jetzt war es am Tag der Deutschen Einheit endlich wieder soweit: Das Natursteinwerk Picard in Krickenbach nutzte die Möglichkeit, um sich Kindern und ihren Eltern vorzustellen. Obwohl die Wettervorhersage anfangs durchwachsen war, meldeten sich über 130 Personen an und wurden letztendlich mit strahlendem Sonnenschein belohnt.

Ab 10 Uhr konnte mitverfolgt werden, wie sich die großen Gattersägen im Sägewerk in Bewegung setzen, um einen großen Sandsteinblock in „Scheiben“ zu schneiden. Selbst in Aktion treten konnten die Kinder anschließend bei einem Versteckspiel, bei welchem Puzzleteile auf dem Gelände versteckt waren, die gefunden und zusammengesetzt werden mussten. In Teamarbeit lösten die kleinen Besucher die Aufgabe blitzschnell. Das Bild, das sich daraus ergab, zeigte natürlich niemand Geringeren als die Maus persönlich.

Nach kurzem Fotoshooting und Geschenkeverteilen ging es dann zu Fuß weiter in den nicht weit entfernten Steinbruch, wo voller Faszination die großen Bagger und Maschinen bestaunt wurden. Das Größte für die Kleinsten war aber sicherlich, dass sie danach im „größten Sandkasten, den man je gesehen hat“, wie der Geschäftsführer Martin Picard sagte, spielen durften. In bunten Matschhosen und Gummistiefeln rannten die Kinder lachend durch die Pfützen und ließen kleine Steine übers Wasser springen. Als der Bagger einen großen Stein ins Wasser fallen ließ, waren nicht nur die Kinder beeindruckt.

Um 13 Uhr endete der Maustag und die Eltern traten mit ihren von der Aufregung und der vielen frischen Luft müden Sprösslingen den Heimweg an. Wer allerdings noch fit war, hängte noch eine Pilzsammelrunde im Wald an.