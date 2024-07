Die Forschungslandschaft in der Barbarossa-Stadt ist um eine Einrichtung reicher. Am Freitag wurde ein Innovations- und Qualitätszentrum für KI eröffnet – das bundesweit erste. Ein Bundesminister brachte Geld, eine Landesministerin war stolz, der DFKI-Standortleiter plant ein neues Rechenzentrum und der Wirtschaftsförderer freute sich.

Übersehen konnte man den Menschenauflauf vor dem DFKI-Gebäude nicht am Freitagmittag. Die Sonne stand hoch am Himmel. Viele Menschen in Anzügen, Mitarbeiter zahlreicher Medienkanäle