Fast 15 Monate ist es her, dass ein tragischer Verkehrsunfall bei der Trippstadter Kerwe mit zwei schwerstverletzten Frauen die Menschen in der Region erschütterte. Nun steht die juristische Aufarbeitung des Geschehens vom 14. Juli 2019 an: Der mutmaßliche Unfallfahrer muss sich am 29. Oktober vor Gericht verantworten.

Angesetzt ist zunächst ein Verhandlungstag, wie das Amtsgericht Kaiserslautern am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Der Prozess findet vor dem Jugendschöffengericht statt. Da es sich bei dem inzwischen 19-Jährigen aber um einen Heranwachsenden und nicht mehr um einen Jugendlichen handelt, sei die Verhandlung öffentlich, erläutert der Gerichtssprecher und betont: „Es gelten die Corona-Regeln.“ Sprich: „Abstände müssen gewahrt werden. Die Anzahl der Zuschauer ist begrenzt.“

Und in der Tat könnte der Prozess auf breites Interesse stoßen, hatten der Unfall und seine näheren Umstände doch nicht nur in Trippstadt, sondern weit darüber hinaus für Empörung und Anteilnahme gesorgt. Opfer waren zwei Frauen, damals 27 und 48 Jahre alt, die in der Nacht auf den Kerwesonntag unweit des Kerweplatzes auf der noch immer belebten Hauptstraße zu Fuß unterwegs waren. Als sie kurz nach Mitternacht gerade vor dem Gebäude einer Fahrschule entlangliefen, geschah das Unglück: Ein roter Sportwagen geriet in der Ortsmitte ins Schleudern und erfasste die Passantinnen. Danach prallte der Mitsubishi Eclipse mit derartiger Wucht in das Gebäude der Fahrschule, dass dieses teilweise einstürzte. Für die beiden Frauen endete die Kollision fatal: Das eine Unfallopfer, eine 27-jährige Frau aus Kaiserslautern, wurde durch die Schaufensterscheibe ins Innere des Hauses geschleudert und lag dort in den Trümmern; sie verlor durch den Unfall ein Bein. Das andere Opfer, eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz, wurde von dem Pkw frontal erfasst, erlitt eine lebensgefährliche Thoraxverletzung und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Wer gefahren ist, war lange nicht klar

Die beiden Fahrzeuginsassen – ein 18 und ein 19 Jahre alter Mann – kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie hatten sich nach Angaben der Behörden zunächst zu Fuß von der Unfallstelle entfernt, waren später aber wieder zurückgekehrt. Da beide Männer sich in der Folgezeit gegenseitig beschuldigten, war lange Zeit unklar, wer von beiden am Steuer des Sportwagens gesessen hatte. Diese Frage konnte erst nach umfangreichen Ermittlungen beantwortet werden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat demnach der Jüngere der beiden den Mitsubishi gelenkt. Gegen den damals 18-Jährigen wurde im Februar Anklage erhoben: „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen fuhr der Fahrer zu schnell und unter Alkoholeinfluss und kam dadurch ins Schleudern“, so die Staatsanwaltschaft in ihrer damaligen Presseerklärung. Die Geschwindigkeitsübertretung sei durch ein Gutachten belegt worden. Die Blutprobe, die dem damals noch 18-Jährigen entnommen wurde, hatte einen niedrigen Blutalkoholgehalt. „Was dies für den Unfallzeitpunkt bedeutet, wird Gegenstand der gerichtlichen Beweisaufnahme sein.“ Die Anklage lautet auf fahrlässige Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung durch Fahren unter Alkoholeinfluss und zu schnelles Fahren an unübersichtlichen Stellen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Der junge Mann machte laut Staatsanwaltschaft während der Ermittlungen von seinem Schweigerecht Gebrauch. Ob er sein Schweigen inzwischen gebrochen hat oder weiter keine Angaben macht, konnte das Amtsgericht Kaiserslautern am Donnerstag nicht beantworten.

Info

Der Prozess findet am Donnerstag, 29. Oktober, 9 Uhr, vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Kaiserslautern statt.