64,5 Tonnen Treibstoff auf einen Schlag: Der Kerosinregen, der am 31. März aus den Tanks eines in Ramstein gestarteten US-Militärflugzeugs über der Region niederging, empört viele Menschen. Auch die Lokalpolitik reagiert frustriert, weil ihre Appelle bislang fruchtlos blieben. Was die Kreistagsfraktionen jetzt fordern.

Spätestens seit Ausbruch der Pandemie ist es still geworden um das brisante Thema, das in den Vorjahren zeitweise in aller Munde war. Im August 2018 hatte der Lauterer Kreistag auf Initiative