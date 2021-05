Wasserspiele auf dem Alten Markt in Landstuhl wird es zumindest vorerst nicht geben. Wie Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) mitteilt, will er mit dieser Entscheidung angesichts der coronabedingten Einschränkungen und den damit verbundenen Risiken das Infektionsgeschehen eindämmen.

Der insbesondere in den Sommermonaten bei Familien mit Kindern, aber auch bei Erwachsenen und Jugendlichen beliebte Platz solle nicht durch die Wasserspiele zu einem Treffpunkt für größere Menschenansammlungen werden, so der Stadtchef. Eine Kontrolle der Einhaltung der Corona-Auflagen durch Polizei und Ordnungsbehörde sei nicht umsetzbar. Unproblematisch sieht er hingegen, wenn Bürger eines Haushalts eine der zahlreichen Sitzgelegenheiten auf dem Platz nutzen. Bereits im vergangenen Jahr stand die Anlage, die sonst nach der Frostperiode in Betrieb genommen wird, wegen der Pandemie still. Jedoch sei der Auftrag für die Wartung der Anlage an eine Firma vergeben. „Wenn die Inzidenzwerte vielleicht im Sommer sinken, müssen wir nur noch den Schalter umlegen“, stellt Hersina in Aussicht.