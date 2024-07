In der Stadt bleibt nach den Kommunalwahlen alles beim alten. Es gab keine Veränderungen im Stadtvorstand. Die Beigeordneten Joe Felka, Gisela Pfaff und Hans Roos (alle CDU) bleiben in ihren Ämter, Ralf Hechler (CDU) geht in seine dritte Amtszeit als Stadtbürgermeister.

Im neuen Stadtrat haben die CDU 15 Sitze, die FWG fünf, auf drei Sitze kommt die SPD, die Grünen haben einen. Ralf Hechler, der bei den Wahlen am 9. Juni als alleiniger Kandidat 85,5 Prozent der Stimmen erhielt, wurde vom ersten Beigeordneten Joe Felka (CDU) zum Stadtbürgermeister ernannt. Bei den Wahlen der Beigeordneten wurden die Amtsinhaber für weitere fünf Jahre bestätigt. Erster Beigeordnete wurde Joe Felka (CDU) (eine Gegenstimme). Zur zweiten Beigeordneten wurde, ebenfalls mit einer Gegenstimme, Gisela Pfaff (CDU) gewählt. Als dritten Beigeordneten wählte der Rat, bei zwei Gegenstimmen, Hans Roos (CDU).

Stadt verzeichnet Einwohnerzuwachs

Die Stadt Ramstein-Miesenbach sei Wirtschaftsmotor im Landkreis und hätte in puncto Arbeitsplätzen quasi Vollbeschäftigung, sagte Ralf Hechler in seiner Antrittsrede. Die guten Steuereinnahmen haben der Stadt „eine top Finanzlage“ beschert, es könne weiter investiert werden. Die Bevölkerung sei in den vergangenen fünf Jahren leicht angestiegen. „Rund 8100 Ramstein-Miesenbacher sind gemeldet, dazu kommen fast 4900 Angehörige der US- und Nato-Streitkräfte, so dass wir die Infrastruktur für 13.000 Bewohner – aber mit Industriegebiet für mehr als das Doppelte – bereit halten“, sagte der Bürgermeister.

Ehrenamtliche Tätigkeiten will Hechler weiter (finanziell) unterstützen, alle Vereine behielten zudem die Möglichkeit, die öffentlichen Einrichtungen und Sporthallen kostenfrei zu nutzen. „Wir fördern alle ideellen Projekte mit 20 Prozent Zuschuss und unsere Stadtwerke schütten alljährlich über 35.000 Euro, aufgeteilt an die Vereine und Institutionen, aus“, führte Hechler weiter aus.

Ramstein-Miesenbach ist schuldenfrei

Der Haushalt sei in den vergangenen Jahren immer ausgeglichen gewesen, die Stadt aktuell schuldenfrei. Das sei nicht selbstverständlich. „Wir kümmern uns immer um möglichst hohe Zuschüsse“, so Hechler, der in diesem Zusammenhang das Seewoogprojekt (500.000 Euro) sowie das neue (300.000 Euro) und das alte Schulhaus in Miesenbach (110.000 Euro) aufzählte. Gewerbeansiedlungen blieben weiter Chefsache.

Mit den Partnern aus Maxéville (Frankreich), Rota (Spanien) und Balatonlelle in Ungarn werde der Austausch weiter gepflegt, 2025 stehe ein nächstes Jubiläum an. „Hier bei uns steht ein weiterer Partner fest an unserer Seite“, sagte Hechler mit Blick auf die Streitkräfte. „Seit 1952 sind die US-Streitkräfte auf der Ramstein Air Base beheimatet. Seit 1974 sind auch die Nato-Partner hier.“ Die Kooperation laufe sehr gut, außerdem werde die Stadt mit der Fernwärmeversorgung Flugplatz Ramstein (FFR) neben der Air Base demnächst das neue US-Hospital in Weilerbach mit Fernwärme versorgen. wiu