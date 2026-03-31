Trotz aller Sparmaßnahmen kann Hauptstuhl seinen Haushaltsplan für das Jahr 2026 nicht ausgleichen. Eine Steuererhöhung wird es dennoch nicht geben.

Für Investitionen sind 96.100 Euro eingeplant. 51.000 Euro sollen in die Spielplätze fließen. Für die Anschaffung eines Bürgerbusses sind 36.000 Euro vorgesehen. Der Ergebnishaushalt weißt einen Fehlbetrag von 55.280 Euro aus. Im Finanzhaushalt wird ebenfalls mit einem Minus von 160.680 Euro gerechnet. Ortsbürgermeister Nader Samadi Tehrani rechnet trotz der negativen Zahlen damit, dass der Haushalt eventuell genehmigt wird. Man habe nach dem ersten Entwurf die Ausgaben auf den Prüfstand gestellt und insgesamt 80.000 Euro Einsparungen vorgenommen. Hauptstuhl müsse seine Einnahmequellen in Zukunft ausschöpfen. Auch müsse man bemüht sein, mehr Gewerbe in die Gemeinde zu holen.

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2025 könne man zufrieden sein. Im Ergebnishaushalt besteht voraussichtlich ein Jahresüberschuss von rund 129.000 Euro. Die laufenden Erträge verbessern sich um 23.628 Euro gegenüber dem Planansatz. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden gegenüber dem Planansatz um 76.769 Euro unterschritten. Das Ergebnis hat sich im Vergleich zum Planansatz um 100.000 Euro verbessert. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um 269.000 Euro.

Im diesjährigen Haushalt sind die Steuern und ähnliche Abgaben mit 57 Prozent der Einnahmen der größte Ertragsposten. Auf der Ausgabenseite schlagen die Umlagen und Zuwendungen mit 49 Prozent zu Buche. Die Personalkosten verschlingen weitere 30 Prozent der Einnahmen.