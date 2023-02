Seit mehr als zehn Jahren kann die Ortsgemeinde Schopp zum ersten Mal wieder einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt vorweisen. Damit sind Steuererhöhungen nicht notwendig.

Schopp gehöre zu den Gemeinden in der Verbandsgemeinde Landstuhl, die eher günstige Steuersätze vorweisen, teilt Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz mit. Mit dem vorliegenden Haushalt werde das in diesem Jahr auch so bleiben. Die Grundsteuer A liegt weiterhin bei 450 Prozent, die Grundsteuer B bei 465. Auch die Gewerbesteuer bleibt unverändert mit einem Hebesatz von 400 Prozent. Das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ sei vom Landtag zwar noch nicht beschlossen, der Gesetzentwurf liege jedoch vor. Mit dem ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt erfülle Schopp die Teilnahmebedingung, erläutert Nahlenz.

Ausbau des Wirtschaftswegs im Kobertal

Die Ortsgemeinde habe im Haushaltsjahr 2023 viel vor. Der Ausbau eines Wirtschaftswegs im Kobertal ist mit rund 270.000 Euro vorgesehen. Mit einer Erweiterung der Kindertagesstätte werde sich die Gemeinde auseinandersetzen müssen, da die Planzahlen von derzeit 65 Kindern auf mindestens 77 Kinder gestiegen seien. Die Ertüchtigung des Sportstadions ist im Haushalt ebenso vorgesehen wie eine Komplettumstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, um den Stromverbrauch zu senken. Zur Errichtung eines Regenwasserkanals im Bereich der Mühlstraße sind erste Planungs- und Ermittlungskosten geplant. Das Gewerbegebiet Süd ist in der Abwicklung. Das heißt: Die Grundstücke sind zugewiesen und notarielle Vereinbarungen werden getroffen.

Im Haushalt werde ein Jahresüberschuss in Höhe von 35.900 ausgewiesen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reiche aus, um die Auszahlungen in Höhe von 58.160 Euro zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die freie Finanzspitze beträgt 49.260 Euro. „Ein respektables Ergebnis, das auch auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und allen Fraktionen zurückzuführen ist“, sagt Nahlenz zum Haushaltsplan für 2023. Der Gemeinderat habe in der vergangenen Zeit zukunftsweisende Beschlüsse gefasst, die positive Auswirkungen zeigten.