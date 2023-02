Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt bekommt so schnell keine raumlufttechnische Anlage. Auf eine Auftragsvergabe zum Einbau hat der Ortsgemeinderat verzichtet. Grund sind verstreichende Fristen für Zuschüsse.

Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) gab bekannt, dass die aktuelle Kostenberechnung für die Lüftungsanlage sich auf 224.327 Euro belaufe – 28.453 Euro mehr als bei der Kostenschätzung, welche die Grundlage für die Zuschussbeantragung war. Beim zugesagten Fördersatz von 80 Prozent bekomme die Gemeinde für die Maßnahme maximal 173.942 Euro. Die Kostensteigerung werde also nicht berücksichtigt, was bedeute, dass Hütschenhausen für die raumlufttechnischen Anlagen in der Kita tiefer in die Tasche greifen müsste. Nur eine Firma habe ein zuschussfähiges Angebot vorgelegt und den fristgerechten Einbau zusichern können. Dieses lag jedoch um 100.000 Euro über der Kostenschätzung. Alle anderen Firmen konnten laut Mahl die geforderten Lieferzeiten und somit den Bewilligungszeitraum für die Förderung bis zum 9. Juni nicht einhalten. Nach Ablauf dieser Frist gibt es allerdings keinen Zuschuss mehr. Kurzum: Die Gemeinde müsste dann den vollen Betrag alleine tragen – also rund 330.000 Euro.

Vielleicht Lösung mit Heizungsanlage

Der Rat verzichtet geschlossen auf den Einbau der Anlage. Stattdessen soll bei der anstehenden Erneuerung der Heizungsanlage der Kita das Thema erneut behandelt werden. „Vielleicht gibt es ja eine Kompaktlösung Heizung/Lüftung“, meinte Hajo Becker (SPD). Mahl gab bekannt, dass er mit den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach bereits über Möglichkeiten gesprochen habe. Aus den Reihen der CDU kam der Wunsch, dass zumindest für das „Zwergenstübchen“ der Kita ein Angebot für eine raumlufttechnische Anlage eingeholt werden soll.