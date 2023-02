In der Kindertagesstätte Sterntaler in Niedermohr wird es vorerst keine raumlufttechnische Anlage geben. Die Gemeinde sieht von der Ausschreibung ab und gibt auch die Zuschussbewilligung zurück. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig.

Die Ungewissheit darüber, ob die Maßnahme rechtzeitig abgeschlossen werden kann, um die Zuschüsse zu bekommen, sei zu groß. Ortsbürgermeister Uli Zimmer (CDU) erklärte im Nachgang zur Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, dass sich die aktuelle Kostenberechnung für die Anlage auf 187.261 Euro belaufe. Bei der Zuschussantragstellung ging man noch von 146.249 Euro aus. Die Gemeinde bekam einen Zuschuss von 116.999 Euro bewilligt. Bei der jetzt ersichtlichen Kostensteigerung erhöht sich somit der Eigenanteil der Ortsgemeinde, erläutert Zimmer. Bei der zuletzt durchgeführten Ausschreibung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach habe nur eine Firma ein zuschussfähiges Angebot vorgelegt. Nur diese Firma könne den fristgerechten Einbau zusichern. Deren Angebot liege jedoch um 100.000 Euro über der Kostenschätzung. Wie Zimmer sagte, könnten die restlichen Firmen die geforderten Lieferzeiten und somit den Bewilligungszeitraum nicht einhalten. Falls der Termin, der im Bewilligungsbescheid vorgegeben sei, nicht eingehalten werden kann, erhalte die Gemeinde keinen Zuschuss und müsse die Kosten alleine tragen. Dies veranlasste den Gemeinderat, einstimmig zu beschließen, keine Ausschreibung durchzuführen und den bereits erteilten Bewilligungsbescheid zurückzugeben.