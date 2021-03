Als „besonderen Etat in ganz besonderen Zeiten“ bezeichnete Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) den Haushaltsplan für das Jahr 2021. Investiert werden lediglich 14.380 Euro. So hat es der Ortsgemeinderat Kindsbach einstimmig beschlossen.

„Der Haushalt zeigt insgesamt trotz Corona eine positive Entwicklung. Die Maßnahmen der vergangenen Jahre zeigen Wirkung: Immobilienverkäufe, Steuerhebesätze, Friedhofsgebühren und Mieten wurden angepasst. Wie stark sich die Corona-Situation auswirkt, ist nicht klar. Ohne Einbußen wird es kaum gehen“, so Böhlke. Wie sich das Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofes zur Ausstattung der kommunalen Finanzen konkret auswirken werde, sei noch nicht klar. Vielleicht helfe es der Gemeinde ja auch.

10.000 Euro für Bärenlochweiher-Planung

Für Planung und Dorfentwicklung sind 10.000 Euro eingestellt. Dieses Geld sei für Planungen am Bärenlochweiher gedacht, wo eine leicht zugängliche, barrierefreie WC-Anlage sinnvoll wäre, so der Ortschef. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Wohnmobilstellplätze könnte man darüber nachdenken. Es sei aber auch möglich, die eingestellten Mittel für etwas anderes zu verwenden. „Eigentlich wollte ich im letzten Jahr bereits eine Grundsatzentscheidung bezüglich des zweiten Bauabschnittes im Kandeltal treffen lassen. Ohne diese Entscheidung vorweg zu nehmen, würden diese Mittel auch zur Verfügung stehen, um nach einem Grundsatzbeschluss erste Gespräche mit Planern zu führen.“

Weiterer Sanierungsbedarf

In den vergangenen Jahren sei bereits viel in das Dorfgemeinschaftshaus und die neue Dorfmitte investiert worden. Gemeinsam mit der Verbandsgemeinde als Schulträger wurde auch die Mehrzweckhalle teilweise saniert. Im Zuge der Bauarbeiten habe sich gezeigt, dass der Sanierungsbedarf damit nicht beendet sei. Neben Dingen wie kaputten Fugen und verrosteten Heizungsleitungen, die teilweise direkt gemacht werden mussten, beziehungsweise noch repariert werden müssen, müsse auch über die Decke, das Dach, Elektrik und die Außenfassade in den kommenden Jahren nachgedacht werden. Es werde nun ein Grundkonzept diskutiert, das sich in den Folgejahren auch im Haushalt niederschlagen wird.

Haushalt in Zahlen

Ergebnishaushalt: Erträgen von rund 3,9 Millionen Euro stehen Aufwendungen von circa 3,87 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich bleibt ein Plus von 31.210 Euro.