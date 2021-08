Mit einem eindringlichen Appell hat die Eulenbiser Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher für mehr Miteinander in der Gemeinde geworben. Um den Zwist zwischen ihr und dem Rat beizulegen, wollte sie einen Mediator einschalten. Wie der Rat auf Hielschers Vorschlag reagiert hat.

Bekanntlich sieht sich die parteilose Ortsbürgermeisterin, die aus Berlin stammt und erst einige Jahre in der 500-Seelen-Gemeinde lebt, seit Monaten massiver Kritik aus dem Gemeinderat und aus den Reihen der Bürger ausgesetzt. Letztere hatten eine Unterschriftenaktion gegen das Gemeindeoberhaupt gestartet, in der 160 Eulenbiser ihre Unzufriedenheit mit Hielschers Amtsführung kundtaten. Stark belastet ist auch ihr Verhältnis zum Gemeinderat, der aus acht FWG-Ratsmitgliedern besteht.

Vor der eigentlichen Sitzung ergriff Hielscher am Dienstagabend das Wort, weil sie „einiges auf dem Herzen“ habe: „Als ich mich im März 2019 spontan entschloss, mich zur Wahl der Ortsbürgermeisterin zu stellen, hatte ich nur eines im Sinn: Ich wollte helfen“, erinnerte sie an die Anfänge. Damals – kurz vor der Kommunalwahl – hatte sich in der Höhengemeinde kein Kandidat für die Nachfolge von Ulrich Stemler (FWG) gefunden, bis die gebürtige Berlinerin ihren Hut in den Ring warf. „Natürlich war es gewagt, weil ich ortsfremd war und mich nie großartig im Ort engagiert hatte“, räumte Hielscher ein. Doch sie sei sich damals sicher gewesen, „wenn ich die nötige Unterstützung bekäme, wäre das kein Problem“. Doch stattdessen habe ihre Kandidatur „viel Entsetzen und Empörung“ ausgelöst. „Niemand freute sich darüber, dass sich nun doch noch jemand gefunden hatte.“ Bereits damals habe es Anfeindungen gegeben. „Meine Intention damals war, dem Ort zu helfen, den Menschen zu helfen und für sie da zu sein. Daran hat sich nichts geändert. Aber ich brauche Unterstützung. Alleine kann ich das alles nicht stemmen“, so Hielscher.

Gespräch mit den Bürgern gesucht

Mit den Bürgern, die auf der Unterschriftenliste unterzeichnet hatten, habe sie das Gespräch gesucht. Dabei sei herausgekommen, dass „viele kein Problem mit meiner Amtsführung hatten, sondern mit politischen Gegebenheiten, die teils vor meiner Amtszeit ihren Ursprung hatten. Oder mit Behauptungen über meine Amtszeit, die nicht den Tatsachen entsprechen“, sagte Hielscher und nannte als Beispiel die angeblich von ihr beabsichtigte Schließung der Kindertagesstätte. „Davon war nie die Rede.“

Sie habe den Sommer genutzt, „um zu reflektieren“ und sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass ich sehr traurig bin. Darüber, so einen schlechten Start ins Amt gehabt zu haben, darüber, nur wenig Unterstützung bekommen zu haben“. An den Rat und die Zuhörer gewandt sagte Hielscher: „Ich würde mir wünschen, Sie für mich zu gewinnen. Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam für den Ort engagieren und nicht gegeneinander oder getrennt voneinander“, so ihr Appell. Sie wünsche sich einen offenen Austausch, auch wenn dieser kritisch ausfalle, und mehr gegenseitiges Verständnis. „Wenn wir nicht miteinander sprechen können, was bleibt dann noch?“, warb sie darum, in ihrer Bürgersprechstunde das offene Gespräch zu suchen.

Hielscher: „Ich weiß, dass ich in das ein oder andere Fettnäpfchen getappt bin.“

Ihr gehe es im Nachgang nicht um Schuldzuweisungen. Es habe Missverständnisse gegeben, räumte sie ein. „Ich weiß, dass ich in das ein oder andere Fettnäpfchen getappt bin, aber das war keine böse Absicht“, versicherte Hielscher und betonte, dass sie sich dafür entschuldigt habe. Aber diese Entschuldigung sei nicht angenommen worden. Sie wolle niemanden anklagen, wisse aber, dass einige Eulenbiser glaubten, dass sie die Ursache für die Probleme sei. „Dazu sage ich nur eins: Ein Bock allein stößt nicht.“

Sie habe den Eindruck, dass einige Bürger das Gefühl hätten, sie wolle den Eulenbisern nichts Gutes. „Das war nie so und wird nie so sein. Im Gegenteil, ich wollte immer nur helfen und dem Ort Gutes tun. Ich bitte Sie inständig, mir das einfach zu glauben.“

Rat lehnt Mediation ab

Der Rat ließ die Ansprache der Ortsbürgermeisterin unkommentiert und beantragte vor Eintritt in die eigentliche Tagesordnung, den letzten Punkt der öffentlichen Sitzung – die Zusammenarbeit zwischen Ortsbürgermeisterin und Gemeinderat – in den nicht öffentlichen Teil zu verlegen. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Hielschers Vorschläge, einen Mediator einzuschalten (Kosten: 300 bis 500 Euro) oder samstags ein Seminar der Kommunalakademie zum Thema „Wie können und wollen wir zusammenarbeiten“ (Kosten: 500 Euro) zu besuchen, wurden daher hinter verschlossenen Türen diskutiert – dem Vernehmen nach in mehr als zweistündiger Debatte bis nach Mitternacht.

Keiner der beiden Vorschläge fand dabei die Unterstützung des Gremiums. „Nur die Ortsbürgermeisterin stimmte dafür“, gab der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Ernst Müller (SPD), am Mittwochmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage Auskunft zum Ergebnis der Zusammenkunft.

Kommentar: Frostige Stimmung

Das Tischtuch zwischen Ortsbürgermeisterin und Ortsgemeinderat ist zerrissen. Daran würde auch eine Mediation nichts mehr ändern.

Für eine erfolgreiche Schlichtung müssen beide Streitparteien bereit und willens sein, einander zuzuhören, eigene Fehler einzugestehen und aufeinander zuzugehen. Dafür ist es in Eulenbis offensichtlich zu spät. Zu viel ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, zu viele Gefühle wurden verletzt. Mit ihrem eindrücklichen Appell an ein Miteinander im Dorf versuchte Ortsbürgermeisterin Hielscher zwar, das Rad zu Beginn der Sitzung noch einmal herumzureißen – doch die Mühe war vergebens. Dass die von ihr angestrebte Mediation im nicht öffentlichen Teil der Sitzung spät am Abend einstimmig abgelehnt wurde, spricht Bände. Für alle, die zuvor die frostige Stimmung im Bürgerhaus erlebt hatten, war das geschlossene Nein des Rats freilich keine Überraschung.

Denn in der mehrstündigen Sitzung, in der sich die langatmigen Diskussionen im Wesentlichen um Kinkerlitzchen gedreht hatten, wurde für den Beobachter offenkundig: Eine Einigung ist hier im Grunde nicht mehr möglich. Ortschefin und Rat sprechen noch nicht einmal dieselbe Sprache, reden teilweise aneinander vorbei, können oder wollen einander nicht verstehen.

Wie soll da noch ein Miteinander entstehen? Wenn es nicht gelingt, Vergangenes wirklich vergangen sein zu lassen und einen echten, ehrlich gemeinten Neustart zu wagen, dann wäre es das Beste, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Sonst drohen in den immerhin noch dreieinhalb Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl nur endlose weitere fruchtlose Diskussionen um Kaisers Bart. Und das bringt die Gemeinde Eulenbis kein Stückchen voran, sondern sorgt nur für Stillstand und eine letztlich vielleicht vergiftete Atmosphäre im Ort.