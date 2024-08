In der Gemeinde Schwedelbach wird es vorerst keine Elektro-Ladestation geben. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen.

Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD) erläuterte, dass die Ortsgemeinde den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos am Dorfplatz geplant hatte. Nach dem vorliegenden Angebot der Pfalzwerke müsse die Gemeinde 12.383 Euro investieren. Außerdem kämen Service- und Wartungskosten in Höhe von 1500 Euro auf Schwedelbach zu. Schaumlöffel betonte, dass die Gemeinde durch die Ladeinfrastruktur keinen Gewinn erzielen würde, sondern weitere Kosten stemmen müsse. Insgesamt wäre eine E-Ladestation viel zu teuer und die Bürger hätten nichts davon, so Schaumlöffel.

Die Verbandsgemeindeverwaltung schlug vor, das Angebot der Pfalzwerke abzulehnen. In der Diskussion gab die SPD zu verstehen, dass man auf diese freiwillige Leistung der Gemeinde verzichten sollte. Die FWG fand, das Angebot der Pfalzwerke sei unverschämt teuer, zudem seien die Ladestationen in Weilerbach ausreichend. Die AfD sah ebenfalls kein Bedarf.