Auf dem Areal der früheren Firma Philipps Drill können keine neuen Baugrundstücke ausgewiesen werden. Den entsprechenden Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens lehnte der Ortsgemeinderat in dieser Woche ab.

Das Grundstück am östlichen Ortseingang von Hütschenhausen liegt im Bereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Ost“ im Ortsteil Katzenbach. Hier ist eine gewerbliche Nutzung festgesetzt. Der Vorhabenträger beabsichtigte, wie Ortsbürgermeister Matthias Mahl in der Online-Sitzung des Gemeinderats erläuterte, die Umnutzung und Erschließung des 0,8 Hektar großen Grundstückes. Er habe neun Baugrundstücke für Einzelhäuser geplant. Wohnnutzung sowie Mischnutzung sollten auf dem Gelände erlaubt werden. Betriebe die das Wohnen nicht wesentlich stören, könnten dann nämlich ebenfalls hier unterkommen.

Antrag abgelehnt

Mahl betonte, dass die Gemeinde grundsätzlich bei der Ausweisung von Neubaugebieten an die vom Land festgesetzten Siedlungsschwellenwerte gebunden sei. Hajo Becker (SPD) befürchtet, dass die hier geplanten Wohngrundstücke auf den Schwellenwert angerechnet werden und die Gemeinde deshalb künftig weniger Baugebiete ausweisen könnte. Außerdem sei eine Mindestvorgabe festgesetzt, wie viele Grundstücke im Eigentum der Gemeinde sein sollen, um sie selbst vermarkten zu können. David Nau (FWG) sieht in dem Grundstück in seinem derzeitigen Zustand einen Schandfleck für die Gemeinde. Er sieht jedoch auch ein Problem bei der Verwirklichung des Projekts – wegen der nahe gelegenen Waschanlage. Ein Antrag aus den CDU-Reihen, die Nutzung auf ein Drittel Mischgebiet und zwei Drittel Gewerbegebiet zu ändern, fand keine Mehrheit. Der Gemeinderat lehnte den Antrag auf Änderung des Bebauungsplans – wie ihn der Vorhabenträger wünschte – ab.