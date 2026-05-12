Weil der Rat die Grundsteuer nicht erhöhen wollte, steht Bann ohne genehmigten Haushalt da. Das hat Folgen fürs Gemeindeleben. Doch die Bännjer wissen sich zu helfen.

Gut ein Viertel der Wähler in Bann hat bei der Landtagswahl im März sein Kreuzchen bei der AfD gemacht. „Das zeigt, wie unzufrieden viele Bürger mittlerweile sind“, sind sich Ortsbürgermeister Michael Klingel und die Beigeordneten Richard Roschel und Maria Wolf (alle FWG) einig, dass die von der Kommunalaufsicht geforderte erneuten Erhöhung der Grundsteuer von 465 auf 600 Prozent zu noch mehr Unmut im Dorf geführt hätte. „Das wäre das falsche Signal gewesen – und Wasser auf die Mühlen der AfD“, sagt Wolf.

Hoffen, dass die Aufsichtsbehörden ein Einsehen haben und den Haushalt von Bann bald genehmigen: Ortsbürgermeister Michael Klingel (Mitte) mit den Beigeordneten Richard Roschel und Maria Wolf. Foto: Gabriele Schöfer

Um die Menschen nicht noch mit einer weiteren „unsozialen“ Kostensteigerung zu belasten, hat sich der Gemeinderat, in dem die FWG neun und die CDU sieben Sitze hat, im März dazu entschlossen, trotz eines Defizits im Haushalt die Grundsteuer auf ihrem bisherigen Niveau zu belassen. Seither muss die Gemeinde ohne genehmigten Haushalt auskommen – mit teils drastischen Folgen.

Was Interimswirtschaft bedeutet

Was die sogenannte Interimswirtschaft für ein Dorf bedeutet, erläutert der Ortsbürgermeister: „Wir dürfen nur Geld für unsere Pflichtausgaben ausgeben: also zum Beispiel für Strom und Wasser in den Gemeindegebäuden oder für die Verkehrssicherung. Alles andere geht nicht. Noch nicht mal eine Flasche Wein für den Geburtstagsbesuch bei unseren Senioren darf gekauft werden.“ Zu den freiwilligen Leistungen zählt außerdem die Pflege der vier Spielplätze und der Grünanlagen. „Manche Leute schimpfen, weil nicht gemäht ist.“ Normalerweise würde die Gemeinde den Bauhof der Verbandsgemeinde damit beauftragen – doch für dessen Personal und Maschinen muss die Kommune bezahlen, was sie derzeit ebenfalls nicht darf. Auch Feste wie das Worschtzippelfest Ende Juni, die Kerwe oder der Weihnachtsmarkt dürften von der Gemeinde nicht finanziell unterstützt werden. Ebenso die Fahrt in die französische Partnergemeinde Migné-Auxances, die immer an Pfingsten stattfindet. Ist das nun alles passé?

„Nein, in der Not rückt man bei uns zusammen und wird erfinderisch“, betont Richard Roschel die Solidarität im Ort und darüber hinaus: So sponsort beispielsweise ein Unternehmer mit Bännjer Wurzeln die Busfahrt in die 800 Kilometer entfernte Partnergemeinde mit rund 2800 Euro, so dass die 25 Teilnehmer nur ihren Eigenbeitrag von 1360 Euro leisten müssten. „Auch das Worschtzippelfest ist bereits gesichert“, sagt Roschel lachend.

Viele Helfer aus dem Dorf packen mit an

Bei anderen Dingen krempeln die Bännjer die Ärmel hoch: Ob die Reparatur des demolierten Kreuzes an der Kirche, einer Bank auf dem Friedhof, eines defekten Spielgeräts auf einem Spielplatz, das Mähen von Rasenflächen oder die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen – immer fänden sich schnell genügend Freiwillige, die dies ehrenamtlich erledigten und Sponsoren, die Material spendeten, berichtet Roschel, der wie der Rest des Gemeindevorstands bei diesen Aktionen freilich selbst auch mit anpackt. „Wir haben unheimlich viele Handwerker im Ort und auch Betriebe, die Bagger und anderes Gerät kostenlos zur Verfügung stellen“, erzählt der Beigeordnete. Das ganze Dorf komme auf die Beine, freuen sich auch Maria Wolf und Michael Klingel über das Engagement: „Es ist richtig schön zu sehen, dass wir so ein tolles Team haben und uns in unserer intakten Dorfgemeinschaft trotz all der Verbote durch die ADD nicht unterkriegen lassen.“

Apropos Aufsichtsbehörde ADD: Zwei Dinge ärgert die Bännjer Gemeindespitze an den auferlegten Restriktionen besonders. Zum einen sei die Finanzsituation bei weitem nicht so schlecht wie dargestellt. Zum Defizit im Haushalt habe nur eine Gewerbesteuernachzahlung im vergangenen Jahr geführt, da die Umlagezahlungen für das Jahr 2026 dadurch gestiegen und gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen drastisch gekürzt worden seien. „Im regulären Fall wäre der Haushalt nicht nur ausgeglichen, sondern hätte auch ein nicht zu verachtendes Plus ausgewiesen“, betont Klingel. Durch die Gewerbesteuernachzahlung seien zudem die Liquiditätskredite signifikant verringert und die Pro-Kopf-Verschuldung auf einen „historisch niedrigen Wert“ gesenkt worden. „Außerdem bekommen wir demnächst auch noch eine hohe sechsstellige Summe für den Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks, auf dass das geplante Seniorenwohnheim gebaut wird“, berichtet der Ortsbürgermeister und kann nicht verstehen, dass die Aufsichtsbehörden all diese Umstände bei der Haushaltsgenehmigung nicht gelten ließen und bislang auch keinen Kompromissvorschlag angenommen hätten.

Das lange Warten auf einen Termin

„Mehr noch: Seit acht Wochen warten wir auf einen Gesprächstermin mit dem ADD-Mitarbeiter bei der Kreisverwaltung. So lange lässt man uns schon mit der Interimswirtschaft in der Luft hängen“, schimpft Klingel und hofft, dass das Treffen bald zustande kommt, die Behörde dann ein Einsehen hat und die Gemeinde mit der Haushaltsgenehmigung aus ihrer misslichen Lage befreit.

So lange wird sich Bann weiter zu helfen wissen. Auch der Bürgermeister-Wein für die Jubilare zum Geburtstag ist gesichert: „Ich habe bereits im Vorjahr einen Vorrat angelegt“, verrät der Ortsbürgermeister schelmisch grinsend.