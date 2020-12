Dem Bauantrag zum Umbau von Scheunen in ein Katzenhotel hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag grundsätzlich sein Einvernehmen erteilt.

Bereits im September hatte der Rat das Einvernehmen zum geplanten Umbau in eine Veranstaltungsscheune und ein Hof-Café nicht erteilt. Nun lag eine überarbeitete Planung vor, die den Umbau der Scheunen zu einem Katzenhotel mit Nebenräumen vorsieht. Die Ratsmitglieder legten Wert darauf, teilte Ortsbürgermeister Jürgen Bohl mit, dass es keine Lärmbelästigung durch diese Einrichtung geben darf. Auch dürfe der Straßenverkehr durch parkende Autos nicht behindert werden.

Wie der Bauherr mitteilte, möchte er als Tierarzt das Angebot ausbauen und daher ein Katzenhotel eröffnen. Besucherverkehr schließt er aus, da die Katzen in der Tierarztpraxis in Homburg entgegengenommen und dann von Mitarbeitern nach Gerhardsbrunn gebracht werden.