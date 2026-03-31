Die Planungen für die Erschließung des Neubaugebiets „Im Pferch“, den Bau einer Kita und für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Katzenbach gehen in die heiße Phase.

Der Hütschenhausener Ortsgemeinderat hat die Straßenplanung für das Neubaugebiet „Im Pferch“ im Ortsteil Katzenbach in Auftrag gegeben. Nachdem im November 2025 der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst wurde, soll nun mit den Planungen zur Erschließung begonnen werden. Den Auftrag hierfür erhielt die Ingenieurgesellschaft Lindschulte aus Kaiserslautern für 70.930 Euro.

In diesem Baugebiet ist auch der Bau einer neuen Kindertagesstätte geplant. Da die Planungsleistungen für dieses Projekt nach einer vorliegenden Kostenschätzung den Schwellenwert von derzeit 216.000 Euro überschreiten, sind sie europaweit auszuschreiben. Diese Aufgabe übernimmt das Büro Firu in Kaiserslautern. 29.588 Euro kostet das die Ortsgemeinde Hütschenhausen.

Ähnlich sieht es bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Katzenbach aus. Auch hier ist eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Erneut kümmert sich das Büro Firu darum – für weitere 29.588 Euro. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Katzenbach erfolgt im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes der Dorfentwicklung, wie Ortsbürgermeister Achim Wätzold (CDU) mitteilt. Diese Maßnahme war eines der meist gewünschten Projekte der Einwohner bei der Dorfmoderation.