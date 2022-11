Kristin I. (Zytlinski) und Sascha I. (Klos) haben am 12. November ein zweites Mal den närrischen Thron der Karnevalsunion Miesau (KUM) bestiegen. Die Freude an der Fastnacht und die Gemeinschaft im Verein verbindet die Beiden, die seit ihrer Kindheit miteinander befreundet sind.

„Er ist organisiert, guckt, dass das Outfit passt und ist mit sich selbst sehr streng“, beschreibt Kristin Zytlinski den Prinzen an ihrer Seite. Trotz dieser Korrektheit sei er offen, witzig und für jeden Quatsch zu haben. Sascha Klos wiederum bescheinigt der Prinzessin, dass sie einen guten Job mache. „Sie engagiert sich viel, das schätze ich an ihr. Außerdem ist sie fröhlich und herzensgut und sie kann gut mit der Jugend.“ Einig sind sich beide, dass es mit dem jeweils anderen viel Spaß macht, die Miesauer Narrenschar anzuführen.

Mit Gardetanz begonnen

Zytlinski, die abseits der tollen Tage als Erzieherin arbeitet, bedeutet die Fastnacht sehr viel. Im Alter von vier Jahren hat sie mit dem Gardetanz begonnen. Nach ihrer ersten Regentschaft in der Kampagne 2017/2018 wollte sie ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen. „Das hat aber nicht geklappt“, gesteht sie. Stattdessen gehört sie seitdem zusätzlich dem Arbeitskreis Bezirksjugend der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine für die Westpfalz an und organisiert als Jugendbeauftragte Veranstaltungen für den närrischen Nachwuchs in der Region. Heute tanzt die 38-Jährige nicht mehr. Sie trainiert aber seit zwei Jahren die Garde der Westricher Fastnacht, die sich aus Tänzerinnen aus mehreren Vereinen zusammensetzt. „Durch die vielen Veranstaltungen lernt man viele Leute kennen und bekommt ganz viele Kontakte. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und das war auch der Grund, mehr und weiter zu machen“, sagt sie über ihr vielfältiges Engagement. Aus der KUM auszutreten und sich nicht mehr zu engagieren, sei für sie unvorstellbar.

Hofmarschall seit 2010

Sascha Klos hat über seine Eltern, die beide in der KUM aktiv waren, zur Fastnacht gefunden. Der 38-Jährige ist in Bruchmühlbach-Miesau geboren und wohnt in Zweibrücken. Seit mehr als 20 Jahren gehört er dem Deko-Team an, seit 2010 ist er Hofmarschall. Dazwischen hat er vier Jahre lang beim Schautanz mitgemacht. „Die KUM ist der einzige Verein, in dem ich Mitglied bin und dem ich voll zur Verfügung stehe. Es hat von Anfang an viel Spaß gemacht“, sagt er. Fastnacht umschreibt er mit folgenden Worten: „Brauchtum, Spaß an der Freude und Feiern.“

Gemäß der Vereinstradition sollte 2021 zum 66-jährigen Bestehen der KUM ein Prinzenpaar die Regentschaft übernehmen. Die Wahl fiel auf Zytlinski und Klos. Kaum war die Inthronisation vorüber, hatte die Pandemie der fünften Jahreszeit ein viel zu frühes Aus beschert. Dass sie diesmal wieder so schnell entmachtet werden, davon gehen die Tollitäten nicht aus. „Wir hoffen, alles läuft wie geplant.“