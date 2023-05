Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachricht für Fahrradfahrer: An der Einmündung des Karlstals (L500) in die B270 tut sich was. Das Queren der Straße soll bald sicherer gemacht werden. Eine alte Forderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) wird damit erfüllt.

Die wildromantische Karlstalschlucht ist ein Touristenmagnet. Gerade an den Wochenenden, bei schönem Wetter aber auch an Werktagen ist der Trubel dort groß. Auch in der näheren