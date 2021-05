Wie sie die älteren syrischen Männer zum Grüßen gebracht haben und ein ganz „besonderer“ Restaurantbesuch: Karin Rosenbaum und Barbara Keller von der Arbeiterwohlfahrt Bruchmühlbach-Miesau erzählen, was sie mit „ihren“ Flüchtlingen so alles erlebt haben.

„Ganz am Anfang hatten wir ein Problem vor allem mit den älteren syrischen Männern. Die haben uns Frauen nicht ernst genommen“, schildert Karin Rosenbaum, die die Wäschekammer der Arbeiterwohlfahrt Bruchmühlbach-Miesau (AWO) vor fünf Jahren gegründet hat. Die Männer hätten nicht gegrüßt, Kleidung aus den Regalen gezogen und auf den Boden geworfen. „Einem habe ich mal über seine Tochter, die es ihm übersetzen musste, gesagt, dass er rausgehen soll“, sagt die 73-Jährige. Barbara Keller, die zu dem rund 14-köpfigen Ehrenamtlichen-Team gehört, stützt resolut die Hände in die Hüften: „Wir haben klargemacht, dass das bei uns so nicht geht. Wir haben uns durchgesetzt.“

Anfangsschwierigkeiten sind vergessen

Doch diese Anfangsschwierigkeiten sind inzwischen vergessen: Ein Spendenaufruf der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau vor fünf Jahren, dass für Flüchtlinge Fahrräder gesammelt werden, hatte die 73-Jährige auf die Idee mit der Kleiderkammer gebracht. Mit einem Regal habe sie angefangen. „Ich habe nicht lange überlegt zu helfen, so bin ich halt“, meint Rosenbaum. Neben Kleidern für je 50 Cent, werden auch Töpfe und Geschirr abgegeben, diese sind kostenlos. Auch wenn im Vergleich zu vor fünf Jahren heute deutlich weniger Asylbewerber kommen, bleibt immer noch viel Arbeit für das Wäschekammer-Team. Denn diesem sei aufgefallen, dass auch viele deutsche Familien von Armut betroffen und dankbar für das Angebot seien.

Auch praktische Lebenshilfe

Wie vielen geflüchteten Menschen sie in den vergangenen Jahren geholfen haben, können sie gar nicht genau sagen, gut 200 seien es anfangs der Flüchtlingswelle vermutlich gewesen. Zu Beginn seien fast überwiegend Einzelpersonen gekommen – überwiegend junge Männer, später Familien mit Kindern, erinnern sich die beiden Frauen. In der Wäschekammer der AWO, die im ehemaligen Bauhofbüro in der Eisenbahnstraße 3 untergebracht ist, bekamen die Menschen, die nur mit wenigen Habseligkeiten gekommen waren, eine Grundausstattung: Kleidung, Handtücher, Bettwäsche, die die Bruchmühlbach-Miesauer Bürger spendeten. Dabei wurde die Wäschekammer zu einer Anlaufstelle für die Asylbewerber. Nicht nur die Versorgung mit dem Nötigsten stand im Vordergrund, sondern auch praktische Lebenshilfe. „Ein junger Syrer, der bei der Verbandsgemeinde beschäftigt war, kümmerte sich um die Familien. Und auch hier im Laden halfen syrische Ehrenamtliche handwerklich mit und übersetzen für die Neuankömmlinge“, schildert Rosenbaum.

Neben der Sprache hätten diese auch viele Gepflogenheiten erst lernen müssen, erinnert sich Rosenbaum an ein ganz „besonderes“ Essen mit den Teilnehmern eines Deutschkurses. Die zwei Lehrerinnen hatten ihre Gruppe zu einem Restaurantbesuch eingeladen, Paella für rund zehn Leute war vorbestellt. Weil beide Lehrerinnen an diesem Abend krank wurden, beziehungsweise einen Notfall in der Familie hatten, sei sie kurzerhand eingesprungen. Beim Treffpunkt vor dem Restaurant dann die Überraschung: „Die Flüchtlinge hatten Platten mit Essen dabei“, schildert Rosenbaum, dass es da ein Missverständnis gegeben habe, was „Essen gehen“ bedeutet.

Enge Freundschaften entstanden

Trotz dieser kleinen Reibungsverluste haben Rosenbaum und Becker ihr Ehrenamt nicht als Belastung empfunden. „Für uns zählt nur der Mensch. Und wir hätten es nicht gemacht, wenn wir es nicht gewollt hätten“, blicken die beiden zurück. Ihr Lohn: Im Laufe der Zeit seien zu vielen Flüchtlingen enge Freundschaften entstanden, berichtet Keller etwa von dem Archäologen, der hier in Deutschland zum Optiker umschult. Er vergesse keinen ihrer Geburtstage. „Er ist ein hochgebildeter Mann und spricht perfekt Deutsch“, schildert Keller. „Viele Flüchtlinge, die wir betreut haben, sind inzwischen in Arbeit, weil sie sich darum bemüht haben“, sagen die beiden Frauen stolz über ihre Schützlinge.

Info

Die Wäschekammer ist im November geschlossen. Kleiderannahme ist weiterhin donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Die Serie:

Fünf Jahre ist es her, dass sich die Situation der Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien flüchteten, an der ungarischen Grenze zuspitzte. Deutschland nahm viele Flüchtlinge auf, der Satz „Wir schaffen das “ von Kanzlerin Merkel wurde legendär. Doch wie ist Integration in dieser Zeit gelungen? Die RHEINPFALZ hat Geflüchtete ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter offizieller Stellen besucht und erzählt ihre Geschichten in loser Reihe.