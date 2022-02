Das Testen an den Schulen verkommt immer mehr zur Farce.

Die Omikron-Welle rollt derzeit mit Macht durch die Bildungseinrichtungen. Was Schüler und Lehrer dagegen tun können? Maske tragen und die Fenster aufreißen. Das Testen an den Schulen hingegen verkommt immer mehr zur Farce. Zwar müssen sich Schulbesucher derzeit in Rheinland-Pfalz so oft wie nie zuvor die Stäbchen in die Nase stecken, was nach einem positiven Ergebnis jedoch folgt, stellt den betriebenen Aufwand mehr und mehr infrage. Kontaktnachverfolgung? Schon lange aufgegeben. Der Glauben an Selbsttestergebnisse? Nur gegeben, wenn diese negativ sind. Wird das positive Resultat nicht durch einen Schnelltest bestätigt, können beliebig viele anderslautende Selbsttestergebnisse getrost außer Acht gelassen werden und Schulkind oder Pädagoge dürfen wieder in den Unterricht zurück. Auch wenn sich dieses Spiel Tag für Tag bei ein- und demselben Kind wiederholt, wird der Ursache dafür nicht auf den Grund gegangen. Von Experten von Anfang an empfohlene PCR-Pooltests, die mehr Sicherheit bieten? Im Kreis Kaiserslautern kein Thema. Ganze Klassen oder auch nur direkte Sitznachbarn in Quarantäne schicken? Vom örtlichen Gesundheitsamt fast nie angeordnet. Vielmehr wird vor der Infektionslage kapituliert und die Verantwortung abgeschoben. Eltern müssen entscheiden, ob sie einen teuren PCR-Test machen lassen und ob sie ihr Kind vorbeugend zuhause lassen, um es selbst und andere zu schützen.

Der Verdacht, den Schüler, Eltern und Lehrer schon geäußert haben, dass eine Durchseuchung an den Schulen zumindest zugelassen werde, liegt da nicht so fern. Jüngere und mit Omikron Infizierte mögen nicht so schwer erkranken. Dennoch bleibt zu hoffen, dass sich dieses Kalkül nicht in Form vieler Long-Covid-Fälle irgendwann rächt. Fest steht schon jetzt, dass dank dieser Politik die Angehörigen der Lehrer und Schüler stärker gefährdet sind, sich anzustecken. Aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen können sie trotz Omikron ins Krankenhaus müssen oder sogar daran sterben. Das aber wird als „Kollateralschaden“ schon lange in Kauf genommen.