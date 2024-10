Der Kanzler will es nochmal wissen. Ungeachtet schlechter Umfragewerte und großer SPD-Verluste bei den jüngsten Landtagswahlen, möchte Olaf Scholz wieder als Kandidat für die SPD in die Bundestagswahl ziehen. Was die Basis im Kreis davon hält.

„Ich denke, er kann es und sollte es nochmal probieren.“ Der Sozialdemokrat Hans-Joachim Becker spricht sich für eine Kandidatur