Die Ingenieurleistungen für die Kanalsanierung in Kottweiler-Schwanden übernimmt das Büro Obermeyer aus Kaiserslautern. Das hat der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach beschlossen.

Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass die Sanierung in zwei Abschnitten ausgeführt wird. Das Kanalnetz sei bereits gereinigt und mittels Kanalkamera inspiziert worden. Die anstehende Kanalsanierung soll 2,8 Millionen Euro kosten. Aufgrund der Preissteigerung in den vergangenen beiden Jahren habe man das Kanalnetz in zwei nahezu gleich große Teilnetze untergliedert. Die Sanierungsarbeiten sollen dadurch zeitlich gestreckt und die finanzielle Belastung des Kanalwerks auf zwei Bauabschnitte verteilt werden. Die Planung des ersten Abschnitts soll im Sommer/Herbst erfolgen, so dass voraussichtlich im Februar die Sanierungsarbeiten beginnen. Die Kosten für den ersten Abschnitt sollen 1,2 Millionen Euro nicht überschreiten. Die Ingenieurleistungen für den ersten Abschnitt kosten 139.404 Euro.