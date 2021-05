Die im Inlinerverfahren durchgeführte Reparatur in und an den Abwasserrohren in der Ortsgemeinde Niedermohr sind abgeschlossen. Auf die Anlieger der Straßen werden nun Umlagekosten in einer Höhe von 67.417 Euro verteilt.

Im Ortsteil Niedermohr liegen die Kosten in der Konrad-Adenauer-Straße bei 8256 Euro und in der Waldstraße bei 5860 Euro. Im Ortsteil Reuschbach sind keine Sanierungsarbeiten angefallen. Daher werden dort auch keine Umlagekosten erhoben. Im Ortsteil Schrollbach sind die Mühlstraße mit 4210 Euro, die Lerchenstraße mit 10.266 Euro, die Straße Schützenhohl mit 2035 Euro und die Straße Auf der Höll mit 11.279 Euro belastet. Die Anliegeranteile beschloss der Gemeinderat wie folgt: 25 Prozent in der Konrad-Adenauer-Straße und Waldstraße, 35 Prozent Auf der Höll, Schützenhohl und Mühlstraße in Schrollbach und 50 Prozent in der Schrollbacher Lerchenstraße.

Wiederkehrende Beiträge für den öffentlichen Ausbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze kommen ab dem Jahr 2022 auf die Bürger zu. Da derzeit keine Infoveranstaltung stattfinden kann, werden ab April Informationen für die beitragspflichtigen Grundstücke verschickt. Um welche Summen es sich handelt, ist noch nicht festgelegt.

Deutlich höhere Friedhofsgebühren im Gespräch

Für die Änderung der Friedhofsatzung in der Gemeinde Niedermohr gab es keine Mehrheit im Rat. Die Abstimmung endete mit sieben Ja- und sieben Neinstimmen. Die Zustimmung scheiterte an der enormen Preiserhöhung, die von Ortsbürgermeister Uli Zimmer als „harter Brocken“ beschrieben wurde. Da laut Verbandsgemeinde (VG) die alten Gebühren zu niedrig seien, hat die VG eine Kalkulation erarbeitet. So wurde bisher in Niedermohr für ein Doppelgrab 440 Euro abgerechnet. Laut Kalkulation kostet es aber tatsächlich 2474 Euro. Die VG schlägt daher eine Neufestsetzung in „Drei-Jahres-Stufen“ vor. Im Jahr 2023 würde dann ein Doppelgrab in Niedermohr 1200 Euro kosten. Auch weitere Gebühren steigen laut Kalkulation an: Die Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle beispielsweise von 130 Euro stufenweise auf 225 Euro. Wegen der Pattsituation im Rat muss der Beschluss auf die nächste Sitzung verschoben werden, da die neue Satzung bereits am 1. Juni in Kraft treten soll.

Einig war sich der Gemeinderat, auf den Friedhöfen künftig „Baumbestattungen“ zuzulassen. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Aufhebung eines Beschlusses von 1983. Einschränkungen für den Schrollbacher Friedhof sollen nun nicht mehr gelten. Damals wollte man einen zentralen Friedhof in Kirchmohr, auf dem Schrollbacher Friedhof sollte es – außer in vorhandenen Gräbern – keine Neubestattungen mehr geben.

Die Dorfmoderation, die 2020 begonnen hat, wird weiter vorangebracht. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von 13.500 Euro beantragt und der Auftrag vergeben.

Hundesteuer bleibt unverändert

Der Rat beschloss, die Hundesteuer nicht zu erhöhen. Da es genügend finanzielle Rücklagen gebe, wird auch der Feld- und Waldwegebeitrag nicht erhöht und bleibt bei zehn Euro pro Hektar.

Die CDU hatte einen Antrag zur Anschaffung von sogenannten Verkehrsbuddies angeregt. Sie sollen an Gefahrenstellen im Ort aufgestellt werden und so die Autofahrer um eine angemessene Fahrweise bitten. Die Kosten für einen Buddie liegen bei etwa 50 Euro. Die Ratsmitglieder wurden gebeten, bis zur nächsten Sitzung Aufstellungsvorschläge zu machen.