Brahms’ Deutsches Requiem lässt Heribert Molitor nicht los. Zum 45-jährigen Bestehen seines Kammerchors studiert er es erneut ein – klangvoller als zuvor.

Der Kammerchor Landstuhl, das ist Heribert Molitors Baby. Der Landstuhler, der in Saarbrücken an der Musikhochschule und der Universität studiert hat, ehe er als Lehrer an Gymnasien in Winnweiler und Ramstein-Miesenbach Musik unterrichtete, hat den Chor im Februar 1981 während seiner Referendariatszeit gegründet und prägt ihn seitdem als musikalischer Leiter. Dass aus seiner Idee längst eine Institution für anspruchsvolle Chormusik geworden ist, freut ihn sichtlich. Zum 45. Geburtstag der Singvereinigung hat er, der seine Fertigkeiten im Dirigieren in Meisterkursen bei Helmuth Rilling in Stuttgart vertiefte, sich nun ein ganz besonderes Werk vorgenommen: das Deutsche Requiem von Johannes Brahms. „Das ist in der Musik, was ein 8000er für einen Bergsteiger ist“, sagt Molitor.

Annette Tetzlaff stimmt ihm zu. Sie ist die Vorsitzende des Kammerchors und singt schon seit so vielen Jahren mit, dass sie sich noch an die erste Aufführung des monumentalen Werks 2001 erinnert. Damals hätten nur zwei Klaviere die rund 45 Sänger begleitet, diesmal wird es ein Orchester sein. Die heutige Altistin wundert sich, wie sie einstmals die hohe Sopranpartie meistern konnte. Noch etwas findet sie erstaunlich: Obwohl sie das Stück zuletzt vor einem Vierteljahrhundert einstudiert hat, hatte sie es bei der Wiederauflage sofort wieder im Ohr. „Das spricht für unsere Probenarbeit“, sagt Molitor mit einem verschmitzten Lächeln.

Vom Notenfressen zum Feinschliff

Erneutes intensives Einstudieren ist seit Anfang des vergangenen Jahres dennoch unabdingbar, denn zum einen singen manche das Stück heuer zum ersten Mal, zum anderen sei es eben ein sehr herausforderndes Werk. „Super schön, aber herausfordernd“, sagt Tetzlaff. Am Anfang sei deshalb auch „Notenfressen“ angesagt gewesen, berichtet die Vereinsvorsitzende. Sie fügt hinzu: „Es geht auch nicht ohne Hausarbeit“, also das Üben jedes Einzelnen für sich alleine, zum Beispiel mit Hilfe einer Übe-CD für die eigene Stimmlage. Denn der Anspruch, den Molitor stellt, ist durchaus hoch. Als „liebevoll streng“ bezeichnet ihn die Sängerin. Vorsingen müsse dennoch keiner, der bei ihnen mitmachen wolle, sagt Tetzlaff. Aber es sei natürlich sinnvoll, Noten lesen zu können und mit dem Chorsingen schon vertraut zu sein. Wer dann bei den Proben nicht mitkomme, merke es in der Regel selbst.

Diejenigen, die dabei blieben, schätzten den guten Zusammenhalt im Chor. „Manche sind positiv überrascht, wie lustig es bei uns auch zugehen kann“, sagt Tetzlaff und lacht. Zwar ist der Kammerchor nicht mehr so viel auf Reisen wie in früheren Jahren. Bis nach Rom tourten die Westpfälzer und verbanden die Fahrten immer mit Auftritten in großen Kirchen. Dafür nehmen die Konzerte mit Orchesterbegleitung seit der Jahrtausendwende zu, die der musikalische Leiter zu den Höhepunkten des Vereinslebens zählt.

Sponsoren werden rar

Ein Nachwuchsproblem habe der Kammerchor daher bislang nicht. „Der Nachwuchs strömt“, sagt Tetzlaff, deren eigene Tochter ebenfalls dabei ist. Gerade für solch große Werke wie das Brahms-Requiem oder die von Johann Sebastian Bach, die der Kammerchor schon alle gesungen hat, sei es zudem relativ leicht, auch ein paar Externe fürs Mitsingen zu gewinnen. „Es ist eine Ehre, da dabei zu sein“, sagt die Chorvorsitzende.

Immer schwieriger sei es hingegen in der heutigen Zeit, Sponsoren für die großen Projekte zu gewinnen. „Das Geld sitzt nicht mehr so locker“, ist Tetzlaffs Erfahrung. Aber ohne Unterstützung von Förderverein, Lions Club und privaten Spendern ginge es nicht, könnten Orchestermusiker und Solisten wie Daniela Schick oder Vinzenz Haab nicht gewonnen werden. Die Sickingenstadt unterstütze sie leider kaum, bedauern Tetzlaff und Molitor. Umso dankbarer sind sie Leuten wie dem Schreiner Thomas Stutzinger, der den Chorraum in der Heilig-Geist-Kirche mit einem Holzpodest verlängere, damit Sänger und Musiker genügend Platz haben. „Und unser Chorleiter macht das alles ehrenamtlich“, betont Tetzlaff. „Sein Lohn ist das Glück, solche Werke mit seinem Chor aufführen zu können“, weiß sie. Wäre das nicht der Fall, sie könnten ihn sich nicht leisten.

Das Weihnachtskonzert ist gesetzt

Solche Sorgen sind es aber nicht, die die Aktiven momentan beschäftigen. Damit am 21. März, wenn das Geburtstagskonzert in der Heilig-Geist-Kirche in Landstuhl über die Bühne gehen soll, alles perfekt klappt, arbeitet Molitor derzeit vielmehr mit den Sängern am musikalischen Feinschliff. Statt um den Melodieverlauf geht es mittlerweile um Nuancen in der Lautstärke, um Bindungen und Ausdruck. Eine Stunde lang proben Sopran und Alt sowie Tenor und Bass dafür jeden Freitagabend zunächst in zwei separaten Räumen, ehe sie in der zweiten Übungsstunde das Einstudierte zusammenbringen. Dass das so gut funktioniert, dazu trage unter anderem Peter Littner bei, sagt der Chorgründer. Während Molitor die eine Gruppe anleite, begleite Littner die andere als Korrepetitor bei den Proben am Klavier. Auch Stimmbildner trainierten die einzelnen Chormitglieder regelmäßig. Das mache sich bemerkbar, findet Molitor. „Der Chorklang war schon immer stark, aber wir haben uns über die Jahre noch weiterentwickelt“, sagt er nicht ohne Stolz.

Was bei all den Veränderungen, denen der Kammerchor in den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten unterworfen war, allerdings gesetzt ist und bleibt, ist das Weihnachtskonzert. „Das dürfen wir niemals opfern“, betont Tetzlaff. Die Stimmung bei diesen Auftritten in der kleineren Landstuhler Pfarrkirche Sankt Andreas sei immer eine ganz besondere, findet sie. Die Karten dafür seien regelmäßig ganz schnell ausverkauft. Nur in der Corona-Zeit musste der traditionelle Termin in der gewohnten Form ausfallen. 2022 aber belebte der Kammerchor ihn sehr erfolgreich wieder. Nach den Sommerferien stehen daher die Proben jedes Jahr ganz im Zeichen der Adventsmusik.

Tröstliche Musik und der Blick in die Zukunft

Jetzt aber heißt es erst einmal Konzentration auf das Brahms-Werk. Wie sehr das Molitor am Herzen liegt, ist zu spüren, sobald er darüber spricht. Über den tröstlichen Charakter der Musik, die an zentraler Stelle gegen Ende des dritten Satzes durch den darunter gelegten Orgelpunkt vermittle, dass „niemand tiefer fallen kann als in Gottes Hand“. Der Kammerchor möchte sich mit der Aufführung dieses besonderen Stückes sein eigenes Geschenk zum 45. Geburtstag machen. Ein Schlusspunkt soll sie aber keinesfalls sein. „Wir hoffen, dass unser Heribert noch 20 Jahre den Chor leitet“, sagt Tetzlaff. Ob Molitor den Taktstock tatsächlich noch so lange schwingen wird, ist ungewiss. Er ist jetzt 73. Einen Blick in die nähere Zukunft wirft aber auch er: „Ich überlege mir bereits jetzt, welches Werk wir als nächstes angehen können.“

Termin

Konzert des Kammerchors Landstuhl am Samstag, 21. März, um 18 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Landstuhl. Aufgeführt wird „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Als Solisten treten Daniela Schick (Sopran) und Vinzenz Haab (Bariton) auf. Karten kosten 22 Euro (ermäßigt 17). Sie sind im Vorverkauf in den Landstuhler Buchhandlungen Böhm und Stützel, an der Abendkasse sowie bei allen Chorsängern erhältlich.

