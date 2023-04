Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon seit Anfang des Jahres irrten zwei Kamerunschafe im Westen des Landkreises umher, ließen sich jedoch nicht einfangen. Am Freitag nun rettete der Tierschutzverein Kindsbach eines der beiden.

Es war eine spektakuläre Rettungsaktion am Freitagmittag in Bruchmühlbach-Miesau. Anwohner der Kaiserstraße hatten auf einem rund zehn Meter hohen Vorsprung am Hang ein Schaf gesichtet, das dort