Die Ruhebank steht: Das Team des „Olsbrücken Kalenders“ hat damit sein Vorhaben in die Tat umgesetzt.

Rudolf Hill, Alfons Weiß und Matthias Fischer montierten die neue Bank in der Ortsmitte, wo viele Olsbrückener wegen Arztpraxen, Sparkassenfiliale und Bäckerei unterwegs sind. Durch die erhöhte Sitzfläche sei die Bank besonders für ältere Menschen geeignet, die so bei ihrem Spaziergang durch das Dorf eine Ruhepause einlegen könnten, meint das Team, das sich nach dem optimalen Standort umgeschaut hatte. Dass in Olsbrücken mehr Sitzgelegenheiten für Senioren geschaffen werden sollten, hatte vor einiger Zeit der Ortsgemeinderat thematisiert. „Dieses angedachte Projekt haben wir aufgegriffen und eine Ruhebank für die Ortsmitte gespendet“, berichtet Matthias Fischer. Finanziert wurde die Anschaffung aus dem Verkaufserlös des „Olsbrücken Kalenders“ der vergangenen Jahre.