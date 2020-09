Fast schien es, als ob die traditionell am ersten Wochenende im September stattfindende Dorfkerwe im Ortsteil Alsenborn Corona gänzlich zum Opfer fallen würde. Doch da gibt es ja noch den Elektroniker Kai Diemer. Der junge Mann mit Alsenborner Wurzeln erleuchtete am Sonntagabend den Nachthimmel über dem Dorf mit einer Lasershow.

Einige Zuschauer finden sich auf einer Anhöhe in der Nähe der Hochzeitswiese ein. Von hier aus versprechen sie sich einen guten Ausblick. Zunächst ist außer ein paar dünnen Strahlen wenig zu erkennen. Auf den Äckern Richtung katholischer St.-Josef-Kirche haben sich die Zuschauer auf Heuballen niedergelassen. Von hier aus sind die Farben und Muster der Projektion gut zu erkennen.

Projektion erreicht nicht alle

„Wir waren in den letzten Jahren schon öfter bei den Musik- und Lasershows auf dem Kerweplatz dabei. Das war richtig toll“, berichten Christel und Erhard Heß aus Kaiserslautern. Ob jeder, wie geplant, von seinem Garten oder Balkon aus das Schauspiel an diesem Sonntagabend verfolgen kann, ist aber zu bezweifeln. Einige Alsenborner, die sich zwischen 21 und 22 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses aufhalten, meinen jedenfalls, dass die Projektion zu schwach sei. Ursprünglich war eine Weite von rund 8,5 Kilometern in Aussicht gestellt worden.

Kai Diemer blickt auf seine erste Lasershow dieser Art in Alsenborn zurück. „Ich musste den Winkel deutlich kleiner machen als geplant, damit überhaupt genug zu sehen ist.“ Das Projekt sei noch ausbaufähig. „Vielleicht müssen wir das nächste Mal die Lichtverschmutzung mit einkalkulieren und/oder den Standort wechseln.“