Die Kaffeerösterei Maronoro in der Miesenbacher Straße 10 bleibt ihren Kunden weiterhin erhalten, auch wenn die in dem Geschäft angesiedelte Postfiliale Ende Februar schließt. Dies betont Inhaber Jörg Müller.

Wie die RHEINPFALZ am 6. Januar berichtete, sind die Tage der Postfiliale gezählt. „Am 26. Februar, am Fasnachtssamstag, ist sie zum letzten Mal offen“, sagt Müller. Er habe den Vertrag mit der Deutschen Post gekündigt. „Die Postfiliale lähmt uns in unserer Entwicklung. Wir sind hier in Mackenbach angetreten, um voranzukommen.“

Post nicht mit Kerngeschäft zu vereinbaren

Als Grund dafür gibt er den Stress und die Hektik an, die Postkunden in sein Geschäft bringen. „Sie wollen ihre Sachen aufgeben, haben es eilig und wollen dann schnell wieder weg.“ Es sei immer viel zu tun gewesen. Dies lasse sich jedoch nicht mit seinem Kerngeschäft vereinbaren. „Wir konzentrieren uns wieder auf das, was wir können und was unsere Leidenschaft ist. Dann können wir auch wieder unserer Philosophie vollumfänglich nachgehen“, unterstreicht der Inhaber.

Im Januar 2019 ist er mit seiner Kaffeerösterei von Kaiserslautern nach Mackenbach gezogen und hat mit dem Einzug in die Geschäftsräume die Postfiliale übernommen. Fällt sie nun weg, plant er einen Umbau des Postbereichs. Daraus soll eine Gastrofläche mit weiteren Sitzplätzen für die Kaffeebar werden. Außerdem will er sein Sortiment an regionaler Feinkost erweitern. In der Woche vom 28. Februar bis 5. März bleibt daher sein Geschäft geschlossen. Ab Montag, 7. März, ist wieder regulär geöffnet.