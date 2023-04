„Carmina Banana – Krumme Lieder“ heißt das Programm von Musikkabarettist Jörg-Martin Willnauer. Der vielseitige Künstler stellte es am Samstagabend im Café Unterhammer in Trippstadt vor.

Die Stimmung bei Bier, Kaffee und Kuchen war bestens. Neben der kleinen Bühne mit dem Stage Piano brannte Feuer in einem kleinen Kaminofen und verlieh dem Raum eine heimelige Note. Jörg-Martin Willnauers Programm war so quirlig und abwechslungsreich wie der Kabarettist selbst. „Es gibt keine Souffleuse, es gibt kein Playback, es gibt keine Wiederholungen“, bekräftigte der in Heidelberg als Pfarrerssohn geborene Kurpfälzer mit der Wahlheimat Graz. „Heute habe ich ein musikalisches Programm mitgebracht, keine Tagespolitik.“

„Das Strafmandat ist mein Souvenir“

Mit einem kleinen Lied über Graz aus französischer Perspektive, natürlich auch mit charmant vorgetragenem französischem Akzent, stimmte er sein Publikum ein. „Oh Einbahnstraße, oh Fußgängerzone“, stöhnte sein Tourist und begab sich dann zu Fuß weiter. „Ich zahlte Strafe und promenierte durch die Stadt.“ Die Strafe nahm er mit nonchalanter Lässigkeit. „Das Strafmandat ist mein Souvenir.“

Heimat ist nicht zuletzt aufgrund seiner eigenen Biografie ein immer wieder aktuelles Thema für Jörg-Martin Willnauer. Doch er betrachtete es mit scharfem Blick durch die kabarettistische Lupe. „Ich hab' ein universelles Heimatlied vorbereitet, das passt auf viele Heimaten“, kündigte er seinen Song an. Darin prangerte er die Kommerzialisierung austauschbarer Vorstadtidyllen an. Ruckzuck entstand da ein Einkaufszentrum auf der Wiese – clean, modern und elegant. „Und den Bus dahin zahlt die öffentliche Hand“, ergänzte er.

In Willnauers musikalisch-kabarettistischem Gemischtwarenladen gab es aber auch Beiträge zum Essen. „Sigmund Freud meinte ja, es gäbe nur zwei große Themen, Eros und Thanatos, also Liebe und Tod. Ich glaube, es gibt auch eine Kombination aus beidem – und das ist das Essen“, kommentierte Willnauer. Im Stil eines schwungvollen Operettenhits mit Jodleranklängen besang er daraufhin das Sojabrot, das alle Wangen warm macht. „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Soja eingestellt“, bekräftigte er zu den Klängen des weltbekannten Marlene-Dietrich-Songs.

„Der letzte Schrei der Erde“

Am Essen beziehungsweise Trinken konnte man in Willnauers Programm auch die Entwicklung des Klimawandels nachvollziehen. Zu den Klängen des Udo Jürgens-Schlagers „Griechischer Wein“ hat Willnauer einen alternativen Text verfasst. „,Finnischer Wein’ ist der letzte Schrei der Erde“, denn „auf das neue Erdenklima stellt man sich ein. Denk' doch daran, was man alles schön und neu gestalten kann“, kommentierte er mit ironischem Biss in dieser Satire. Und falls es selbst hier zu heiß werden sollte, wäre „arktischer Wein“ vom Nordpol auch noch eine Alternative.

Auch mit der demografischen Entwicklung hat sich Jörg-Martin Willnauer beschäftigt. „Lustig ist das Seniorenleben, wunderbar mundet der Haferschleim“, sang er dazu in der Melodie eines bekannten Volksliedes. Liebeslieder und Künstlertypen gehörten ebenso zu diesem kabarettistischen Rundumschlag. „Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und den Dialog“, verabschiedete sich Jörg-Martin Willnauer von den 60 begeistert applaudierenden Gästen im Café Unterhammer. „Aber ich spiel' nur noch 30 Jahre – so lang wie der Heesters mach' ich's nicht!“