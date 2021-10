Die Kreisstraße 9 wird zwischen der L356 in Höhe der Firma Rettenmeier und dem Steinwendener Ortsteil Weltersbach ausgebaut. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mitteilt, beginnen die Arbeiten bereits am Mittwoch, 20. Oktober. Die K9 wird dafür voll gesperrt und der Verkehr großräumig über die L356 nach Ramstein und die L363 nach Steinwenden (und umgekehrt) umgeleitet. Nach Auskunft des LBM ist das Großsägewerk Rettenmeier auch während der Bauarbeiten über die L356 erreichbar. Die Vollsperrung der K9 dauert voraussichtlich bis Ende Dezember 2021, schätzen die Straßenbauer des LBM.