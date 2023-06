Wird noch in diesem Jahr auf dem Kindsbacher Friedhof eine Beleuchtung installiert? Der Gemeinderat beschloss auf einen CDU-Antrag hin, zumindest die Möglichkeit von der Verwaltung überprüfen zu lassen.

Auf dem Friedhof sind künftig auch Bestattungen unter Bäumen möglich. Im Zuge der dafür nötigen Umgestaltung des Friedhofs stellte die CDU-Fraktion die Frage in den Raum, ob man die Bauarbeiten nicht dafür nutzen solle, eine Beleuchtung am Hauptweg zu installieren. Michael Lüer begründete den Antrag damit, dass in den Wintermonaten ein Besuch des Grabes von Angehörigen oder auch die Querung des Friedhofes vom Dämmchenweg zur Friedhofstraße in den Abendstunden schwierig und mit einer latenten Unfallgefahr verbunden sei.

SPD gegen Komplettbeleuchtung

Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) stellte fest, dass man sich bei der Beleuchtung auf dem Friedhof auf Neuland begebe. Ein abendlicher Grabbesuch sei in Kindsbach jedoch möglich, da für den Friedhof keine Öffnungszeiten festgelegt wurden. Er selbst sprach sich jedoch gegen eine Beleuchtung des gesamten Friedhofes aus. Auch die SPD-Fraktion plädierte dafür, nur die Gefahrenbereiche der Treppe und der Rampe zu beleuchten – und dies mit Niedrig- oder Bodenbeleuchtungskörpern.

Die CDU zeigte sich einverstanden, wünschte jedoch, dass bei den Bauarbeiten Leerrohre verlegt werden. Die Verwaltung solle prüfen, ob auch eine Solaranlage möglich sei. Ein Bewegungsmelder solle die Lampen steuern. Gegen eine Solarbeleuchtung erhob die FWG Bedenken: Diese habe nicht immer genügend Energie.

Einstimmig wurde beschlossen, die Verwaltung mit der Prüfung der Möglichkeiten und der Kosten – auch für das Verlegen von Leerrohren – zu beauftragen.