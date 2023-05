Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Westpfälzer Karl Huber wandte sich zeitlebens einem Spezialgebiet der Pädagogik zu. Er widmete seine Arbeit gehörlosen Kindern und suchte im Unterricht nach neuen Wegen, um sie in die Gesellschaft einzugliedern. Dabei ging es ihm vor allem um die Sprachentwicklung und die Kommunikation. Außerdem befasste er sich mit Schul- und Sozialpolitik und setzte sich intensiv für seinen Berufsstand ein.

Karl Huber, am 27. Februar 1886 in Stelzenberg geboren, war das älteste von sieben Kindern. Noch ehe er in die Schule kam, konnte er lesen und schreiben. Nach dem Abschluss besuchte er das