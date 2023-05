Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er gehörte zu jenen Pfälzern, die die Interessen ihrer Landsleute im Bayerischen Landtag vertraten. Adolf Berdel, am 12. Januar 1860 in Schrollbach geboren, war zunächst königlicher Oberamtsrichter in Waldmohr. Er gehörte von 1905 bis 1911 der Abgeordneten-Kammer in München an. Als er zum königlichen Oberamtsrichter in Zweibrücken befördert wurde, gab er sein Mandat auf. Berdel war evangelisch und Mitglied der Liberalen Vereinigung.

Die Liberale Vereinigung, eine Partei während des Deutschen Kaiserreiches, war 1880 aus einer Abspaltung des linken Flügels der Nationalliberalen Partei hervorgegangen