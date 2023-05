Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Krise: Wegen der Corona-Pandemie litten in diesem Jahr viele Künstler, die ihre Werke nicht ausstellen und so ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen konnten. So ging es auch der freischaffenden Künstlerin Jutta Mohorko aus Niedermohr. Doch sie hat auch andere Wege gefunden.

Die 1956 Geborene ist mit Leidenschaft Malerin. Ihr Hobby ist neben der Malerei und Fotografie auch die Musik: Sie spielt Gitarre und im Musikverein Hauptstuhl Saxophon.

Fast alle Ausstellungen,