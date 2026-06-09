Das Jugendsinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern hat sein Juni-Konzert am Mittwochabend im SWR-Studio in Kaiserslautern vor vollem Saal präsentiert. Unter der Leitung von Matthew J. Reese und Christine Rutz spielten die Streichergruppe Sinfonietta sowie das komplette Sinfonieorchester inklusive Holz- und Blechbläser groß auf. Die Sinfonietta wusste mit Werken von Bach, Beethoven und Carpentier zu begeistern, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Besonders gut gefielen Irish Faire, der Zombie Tango und Beyond the Thunder. Das Jugendsinfonieorchester trat mit 65 Musikerinnen und Musikern auf und spielte Werke von Weber, Mendelssohn, Tschaikowsky, Mancini und Respighi. Ein Höhepunkt des Abends war die Aufführung von Haydns Sinfonie Nr. 104 – bekannt als die „Londoner Sinfonie“. Ebenfalls mit dabei waren Tänzerinnen und Tänzer aus dem „Community Dance“-Programm der Kreismusikschule unter der Leitung von Adrienn Čunka. Elf Orchestermitglieder wurden verabschiedet – darunter zwei Gründungsmitglieder, die nach Abschluss der High-School beziehungsweise des Gymnasiums Kaiserslautern verlassen. „Wir sind außerordentlich stolz auf das, was unsere jungen Musikerinnen und Musiker in diesem Jahr geleistet haben; unsere Gruppen haben sehr hart gearbeitet und sich enorm weiterentwickelt“, sagte Reese. Wer beim Jugendorchester mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an kms-kl@kaiserslautern-kreis.de wenden.