Julian Stab hat das Abitur an der IGS Otterberg als Jahrgangsbester absolviert. Was der junge Mann nun vorhat.

Dass er die IGS „Bettina von Arnim“ in Otterberg besuchen würde, stand für die Eltern von Julian Stab außer Frage. Verständlich, denn die Familie wohnt nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt. Gerne blickt er zurück auf seine Schulzeit. „Besonders schön war die Klassenfahrt nach Bad Ems in der Unterstufe“, erzählt Stab. In der fünften und sechsten Klasse habe er viele neue Leute kennengelernt und gute Freunde gefunden, mit denen er bis heute befreundet sei. Die Corona-Pandemie bedeutete einen großen Einschnitt: „Es war anstrengend. Die Videokonferenzen waren verwirrend mit den vielen Aufgaben. Es sind Wissenslücken entstanden, da wir beim Unterrichtsstoff nicht mitkamen.“

Die beste Zeit und den meisten Spaß habe er aber in der Oberstufe gehabt. Der Jugendliche lobt zudem seine Lehrer: „Die waren super. Ich habe selten erlebt, dass einer unfair gewertet hat oder unfair zu mir war. Da habe ich von anderen Schulen viel Schlimmeres gehört.“ Seine Lieblingsfächer waren Musik und Mathe, gerne hätte Stab beide als Leistungskurse in der Oberstufe gewählt. Zu seinem Bedauern kam aber kein Musik-Leistungskurs zustande. Er erinnert sich dennoch auch gern an seinen Grundkurs in Musik bei Joachim Braun: „Wir waren nur neun Leute. Es hat sich familiär angefühlt. Herr Braun war super, gab guten Unterricht, hat uns keinen Druck gemacht.“ Auch privat musiziert der Abiturient, er spielt seit drei Jahren Klavier.

Er musste nie viel lernen

Neben Mathe wählte er dann Englisch und Geschichte als Leistungskurse, musste später Deutsch im mündlichen Abitur nehmen. An Mathematik gefällt ihm, „dass es genau eine Lösung für ein Problem gibt“. Wenn man eine Aufgabe erst nach längerem Grübeln verstand und sie dann lösen konnte, sei das immer ein Erfolgserlebnis gewesen. Doch ausgerechnet in seinem Lieblingsfach bekam er die schlechteste Note im Abitur mit nur acht Punkten: „Ich habe es ein bisschen unterschätzt und zu wenig gelernt“, muss Julian eingestehen. Er erzählt: „Ich musste nie viel lernen, ich habe immer im Unterricht aufgepasst, dadurch ist es mir leichter gefallen.“ Insgesamt ist er mit seinem Abitur zufrieden, hatte den 1,9er-Schnitt als Ziel. Der beste seines Jahrgangs zu sein „fühlt sich nicht besonders an“, findet Julian Stab jedoch.

Nach einer „sehr lustigen“ Motto-Woche zum Abi-Motto „instABIl – raus aus der Bruchbude“ hätte als krönender Abschluss ein Abi-Streich mit großer Bühne auf dem Schulhof folgen sollen. Doch dieser fiel ins Wasser, starker Regen verhinderte die Umsetzung des Plans. So mussten die Abiturienten improvisieren und konnten nur einen Song in der Schulaula singen. Der Abi-Ball in der Stadthalle sei aber „sehr schön“ gewesen.

Was nun folgt, ist Julian Stab klar: Im Wintersemester wird er ein Maschinenbau-Studium an der RPTU in Kaiserslautern beginnen. Im Masterstudium möchte er sich auf Fahrzeugtechnik spezialisieren, um später einmal im Motorenbau tätig zu sein.