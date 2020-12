Eine Überraschung gab es am Dienstag für die Kinder und Jugendlichen in den Jugendtreffs Weilerbach und Mackenbach: selbst gemachte Adventskalender.

Die Jugendtreffs leisteten ihre Beiträge zur Eindämmung der Corona-Pandemie, als sie im November ihre Türen schlossen. In dieser besonderen Zeit sei ein Umdenken erforderlich geworden, wie die Sozialarbeiterin der Verbandsgemeinde Weilerbach, Sylvia Neufing, erzählt. „Es müssen neue Wege geschaffen werden, um weiterhin Kontakte zu ermöglichen und füreinander da zu sein.“ Passend dazu haben sich die Jugendbeauftragte der Ortsgemeinde Weilerbach, Natascha Schäfer, die Praktikantin des Jugendtreffs, Johanna Bittes, und Sylvia Neufing eine besondere Aktion überlegt: „Ein selbst gemachter Adventskalender als Geschenk für die Kinder und Jugendlichen dieser Einrichtungen.“

Schukarton mit 24 Päckchen

Mit dieser Aktion wurde nicht nur weihnachtliche Stimmung verbreitet, sondern den Jugendlichen verdeutlicht, dass an sie gedacht wird und selbst in schweren Zeiten jemand für sie da ist, so die Jugendsozialarbeiterin. Zusätzlich zu den 18 Adventskalendern für die Jugendlichen des Jugendtreffs Weilerbach wurden acht Kalender für die Jugendlichen und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Jeannine Deutschmann des Jugendtreffs Mackenbach angefertigt und verteilt. Der Adventskalender besteht aus einem Schuhkarton mit 24 einzelnen Päckchen darin. Der Inhalt wurde individuell für jeden einzelnen Jugendlichen ausgesucht.