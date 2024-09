Mehrere Zeugen meldeten am Samstagabend gegen 23 Uhr eine Auseinandersetzung auf dem Veranstaltungsgelände der Kerwe in Ramstein-Miesenbach. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie zwei verletzte junge Männer fest, die oberflächliche Schnittverletzungen aufwiesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach Angaben der Zeugen sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 16-Jährigen aus Landstuhl und dem 27-Jährigen aus dem Landkreis gekommen. Der Jugendliche habe anschließend ein sogenanntes Teppichmesser gezogen und damit eine Schwingbewegung in Richtung seines Widersachers durchgeführt.

Angreifer flüchtet zunächst

Ein 18-jähriger Bekannter des Widersachers habe den Täter im Anschluss überwältigen und ihn zu Boden stoßen können. Dabei wurde er aber ebenfalls leicht verletzt. Zudem soll der Tatverdächtige mit dem Messer eine Bewegung in Richtung einer Frau gemacht haben, die zu der Szenerie hinzukam. Sie konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Der Angreifer flüchtete vor Eintreffen der Beamten vom Tatort, konnte aber nach kurzer Flucht von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Das Tatmesser wurde sichergestellt und dem Tatverdächtigen letztendlich eine Blutprobe entnommen. Die oberflächlichen Schnittverletzungen der Geschädigten wurden im Krankenhaus versorgt. Sie konnten in der Nacht bereits wieder die Klinik verlassen.