Ab Mittwoch dürfen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder mit ihrem kompletten Angebot an Verpflegung und Freizeitaktivitäten öffnen. Möglich macht das der Stufenplan des Landes. Die Jugendherberge in Hochspeyer, seit kurzem umbenannt in Pfälzerwald-Jugendherberge, verzeichnet bereits jetzt viele Buchungen und Reservierungen.

„Da aktuell die Inzidenzzahlen in beiden Bundesländern sinken, gehen wir davon aus, dass ab dem 2. Juni diese gemäß der Bundesnotbremse an allen Standorten unter 100 liegt