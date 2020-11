Um den Unterricht zu entzerren und so die Corona-Infektionsraten zu senken, denkt die Politik über die Halbierung von Klassen nach – oder sucht alternative Gebäude. Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) bietet deshalb seine bundesweit rund 450 Häuser in der Corona-Krise als Ersatzschulen an.

Die Besucherzahlen von Jugendherbergen sind durch die Pandemie stark eingebrochen. Davon betroffen ist auch die Naturpark-Jugendherberge in Hochspeyer. Mit einem dramatischen Rückgang der Buchungszahlen für den Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember rechnete Ende September der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz. Knapp 93 Prozent weniger Buchungen von Schulen waren zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum 2019 übernachteten 2876 Schüler. 2020 sanken die Buchungszahlen auf 207 Übernachtungen.

Durch den zweiten Lockdown im Herbst hat sich die Situation nicht verbessert. Das Deutsche Jugendherbergswerk bietet nun seine bundesweit rund 450 Häuser als Ersatzschulen an. Geditz ist durchaus offen für diese Nutzung. „Die Jugendherbergen sind seit jeher außerschulischer Lernort und Partner der Schulen. Wenn der Bedarf und die Möglichkeit besteht, die Schulen bei ihrer nicht einfachen Aufgabe zu unterstützen, tun wir dies gerne.“ Aktuell gebe es in Hochspeyer noch keine derartigen Anfragen. „Die Jugendherbergen sind in besonderer Weise von Corona betroffen, deshalb ist für uns auch jede Maßnahme wichtig, die zur Eindämmung der Pandemie beiträgt“, sagt Geditz.