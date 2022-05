Zu einem Musical-Casting ruft das Jugendhaus Spots für den 19. Mai auf. Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene können mitmachen. Ausschlaggebend ist ein gewisses Talent zum Singen und die Lust, sich auf einer Bühne zu präsentieren.

Oliver Quartier freut sich sowohl über Semiprofessionelle wie Anfänger, die hier die Chance haben, Können und Freude an der Performance zu entwickeln. Das Jugendhaus Spots, eine Einrichtung der protestantischen Kirchengemeinde Landstuhl, befindet sich gerade mitten im Schaffungsprozess eines Musicals anlässlich zweier Jubiläen im nächsten Jahr: 700 Jahre Stadtrechte der Sickingenstadt und 500. Todestag des Ritters Franz von Sickingen. Jugendhaus-Leiter Quartier agiert als Produzent, Theaterpädagogin Sibille Sandmayer schreibt das Stück und führt Regie. Komponist ist der Homburger Michael Firmont, der eigens für das Musical die Musik komponiert.

Mittelalter mit etwas Fantasy

Da das Stück spielt im Mittelalter und handelt von der Burg-Rückkehr der Nachkommen Franz von Sickingens nach dessen Tod. „Aber auch ein bisschen Fantasy ist dabei. Man darf gespannt sein“, verrät Quartier. Acht Lieder, circa zwölf Hauptrollen und einige Nebenrollen seien geplant, wobei der männliche Rollenanteil etwas überwiegt. Grundsätzlich wolle man aber abwarten, welche Bewerber mit welchem Potenzial sich melden. Schließlich sei das Musical noch nicht fertiggeschrieben. „Es steht ein Grundgerüst. Wir können noch variieren, eine Rolle hinzufügen oder auch weglassen. Wir wollen uns da an dem zukünftigen Ensemble orientieren“, erklärt der Produzent.

Die Proben sollen einmal wöchentlich donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr im Jugendhaus in Landstuhl stattfinden und nach den Sommerferien beginnen. Im Herbst 2023 wird das Ergebnis bei zwei Aufführungen in der Landstuhler Stadthalle präsentiert. Unterstützt werden die Sänger auch von Gesangscoach Julian Rolinger. Geübt wird unter anderem das Singen über Headset-Mikrofone, wie sie später auf der Bühne eingesetzt werden. Die instrumentale Begleitung wird vom Band kommen. Die Proben, das Übungsmaterial und die Kostüme sind für die Teilnehmer kostenlos.

Lied eigener Wahl vortragen

Was zum Casting mitzubringen ist? 15 Minuten Zeit, um ein Lied eigener Wahl vorzutragen. „Wir wollen nur einen kleinen Eindruck gewinnen und sehen, wie sich jemand präsentiert“, so Quartier, der sich mit Sandmayer und Rolinger auf die Bewerber freut. Anmelden können sich Interessierte bis spätestens 18. Mai per Mail an spots@jugendhaus-spots.de oder unter Telefon 06371 917130.